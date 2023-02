OnePlus 11 Concept maakt zijn debuut in Barcelona

OnePlus kwam eerder deze maand met de Europese introductie van de OnePlus 11, maar we kunnen nog een nieuw product verwachten van de Chinese fabrikant. Het merk komt in Barcelona met de nieuwe OnePlus 11 Concept. Wat kunnen we verwachten?

Concept-phone van OnePlus

Later deze maand kunnen we kennismaken met een nieuwe smartphone van OnePlus. Dit blijkt uit een teaser die de fabrikant de wereld instuurt. In de teaser staat de tekst “OnePlus 11 Concept, MWC Barcelona 2023”. Met regelmaat legt OnePlus een concepttelefoon in de vitrine om te bewonderen. Dit zagen we eerst met de OnePlus Concept One, waarbij de camera’s konden verdwijnen. Het tweede model was de OnePlus 8T Concept, waarbij de achterkant van kleur kon veranderen van grijs, naar blauw en naar zware.

We kunnen dus ook een nieuwe Concept-telefoon verwachten tijdens het Mobile World Congress in Barcelona. Die beurs start 27 februari en daar zal ook DroidApp naartoe afreizen. We zullen dus zeker een kijkje gaan nemen van wat OnePlus van plan is. Volgens de fabrikant kunnen we een apparaat te zien krijgen met een “fantasierijk ontwerp met baanbrekende technologie”. Hoe dit precies eruit zal komen te zien, zullen we dus over een paar maanden te weten komen.

In de afgelopen maand was er de Europese release van de OnePlus 11. Daarbij toonde de fabrikant ook nog drie andere apparaten, zoals haar eerste tablet. Van het weekend verscheen onze OnePlus 11 review.