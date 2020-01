Dit is de OnePlus Concept One met verdwijnende camera’s

OnePlus heeft haar nieuwe paradepaardje laten zien. In de afgelopen weken heeft de fabrikant gepronkt met teasers, maar nu is de Concept One smartphone van OnePlus getoond tijdens de CES.

OnePlus Concept One

Tijdens de CES in Las Vegas heeft OnePlus haar eerste concept-telefoon getoond. De fabrikant wist in de afgelopen tijd al teasers te delen en schreeuwde hoog van de daken. Wat heeft de fabrikant laten zien, nou, een smartphone met een verdwijnende camera.

Had je een futuristisch hoogstandje verwacht, dan kom je misschien toch wat bedrogen uit. Qua specificaties is het een toestel zoals we die ook nu in de winkels zouden kunnen tegenkomen. Hij is namelijk vrijwel gelijk aan de OnePlus 7T Pro McLaren Editie met 5G, maar dan in een knaloranje jasje.

Wat is er dan wel nieuw? Dat is de verdwijnende camera. Qua specificaties zijn deze gelijk aan de McLaren-editie van de 7T Pro, alleen zitten deze achter een ander stuk glas; elektrochromisch glas. Hierdoor kan het glas donker gemaakt worden en verdwijnen de camera’s achter dit glas. De techniek is te vergelijken met het vliegtuigraam van bepaalde types Boeing, waarbij het beeld kan verduisteren. Wanneer de camera ingeschakeld wordt, worden de lenzen zichtbaar. Wel zou dit vele malen sneller gaan dan bij het vliegtuigraam.



