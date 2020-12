OnePlus toont OnePlus 8T Concept met kameleon-achterkant

OnePlus heeft een nieuwe variant op de OnePlus 8T aangekondigd, eentje waarbij het glas van kleur kan veranderen. We praten je bij over de OnePlus 8T Concept.

OnePlus 8T Concept

Vorig jaar presenteerde OnePlus haar eerste concept-phone; de OnePlus Concept One. Dit keer is het de beurt aan een andere nieuwe telefoon; de OnePlus 8T Concept. Deze concept-smartphone heeft veel gelijkenissen met de OnePlus 8T zoals we die in de review besproken hebben en zoals we die kennen.

Het grote verschil is dat dit dus een concept-smartphone is. Bijzonder daarbij is de ECMF-afwerking, dat staat voor Electronic Color, Material and Finish. Wanneer de telefoon een elektronisch signaal krijgt, kan de telefoon hierdoor een andere kleur aannemen. Dit is vervolgens weer afhankelijk van de spanning die doorgegeven wordt.

Volgens OnePlus kan deze technologie een meerwaarde zijn voor gebruikers. Denk aan het laten oplichten bij notificaties, of wanneer je gebeld wordt. Met een beweging kan vervolgens de oproep aangenomen of juist geweigerd worden, zo stelt de fabrikant. Daarnaast kan de speciale achterkant ook meekleuren bij iedere ademhaling. Hiervoor wordt mmWave gebruikt. Deze technologie laat de smartphone functioneren als ademhalingsmonitor.

Het is nu nog niet bekend of OnePlus een smartphone definitief van deze gimmick gaat voorzien. Het wil middels de conceptphones welke dingen er verder nog aan de smartphone toegevoegd kunnen worden.