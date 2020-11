OnePlus 8T krijgt 5G update: OxygenOS 11.0.2.3 vol verbeteringen

Er staat een nieuwe update klaar voor de OnePlus 8T. Net voor de release was er al een update; nu is er OxygenOS 11.0.2.3.

OxygenOS 11.0.2.3 voor 8T

OnePlus rolt voor de OnePlus 8T een nieuwe update uit. Het nieuwe vlaggenschip van de fabrikant krijgt de OxygenOS 11.0.2.3 update waarmee een groot aantal verbeteringen worden doorgevoerd, die onder andere betrekking hebben op het 5G-netwerk.

Changelog

De update is inmiddels ook aangekomen in Nederland en heeft een grootte van 138MB. De changelog van de OxygenOS 11.0.2.3 update hebben we hieronder voor je neergezet.

System Optimized system power consumption and reduce heat generation Fixed the issue that icons are not displayed on the desktop in a small probability Improved system stability and fixed known issues

Bluetooth Optimized Bluetooth connection to reduce latency Improved connection stability

Gallery Fixed the abnormal display issue with loading preview photo

Network Optimized the intelligent 5G function to extend battery endurance capacity



Wanneer de update beschikbaar is voor jouw toestel, krijg je hiervan een melding op je OnePlus 8T. Wil je weten wat wij van de 8T vinden, lees dan onze uitgebreide OnePlus 8T review.