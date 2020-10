OnePlus 8T: officiële wallpapers nu te downloaden

De nieuwe OnePlus 8T verwachten we pas volgende week, maar de officiële wallpapers zijn nu al opgedoken. Deze achtergronden kun je vanaf nu gelijk instellen als wallpaper op je eigen smartphone.

OnePlus 8T wallpapers

Volgende week, op 14 oktober, heeft OnePlus een nieuwe aankondiging gepland staan. Hier verwachten we de nieuwe smartphone van de fabrikant; de OnePlus 8T. Het toestel is nu weer een stapje dichterbij. Eerder verschenen er al renders, maar nu zien we de achtergronden van het toestel. Ook dit keer zijn er weer wat nieuwe wallpapers op het toestel gezet.

De OnePlus 8T wallpapers kenmerken zich door de abstracte vormen. Ze zijn ontdekt in een de nieuwste versie van de wallpaper-map in OxygenOS. In totaal gaat het om tien afbeeldingen die je nu dus kunt downloaden en als achtergrond op je eigen toestel kunt instellen. Op 14 oktober zullen we alle details te horen krijgen over de de nieuwe 8T. DroidApp zal je hiervan uitgebreid op de hoogte houden.

Wil je de achtergronden downloaden? Dan kun je dat hier doen.