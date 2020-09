OnePlus 8T: nieuwe renders en info over 65W snelladen

We zullen naar verwachting niet meer heel lang te hoeven wachten op de OnePlus 8T. Er zijn nu nieuwe interessante beelden van het toestel verschenen, samen met wat meer informatie over de specs.

OnePlus 8T in beeld

De OnePlus 8T komt eraan, dat is zeker. Wanneer is nog niet helemaal duidelijk, maar in aanloop naar de aankondiging komen we steeds meer te weten. De OnePlus 8T is nu beter uitgetekend door OnLeaks. De bron heeft op basis van de informatie deze beelden gemaakt. Er kan nog het één en ander veranderen aan het toestel, maar het geeft in ieder geval een goed beeld.

Anders dan bij de huidige 8 zien we een camera-eiland, en geen verticale strook met lenzen. Het eiland biedt ruimte aan vier lenzen en een flitser. Volgens eerdere informatie komt er dit jaar alleen een 8T en geen OnePlus 8T Pro. De smartphone krijgt een zogenaamd plat scherm en afgeronde randen aan de achterkant.

OnePlus zou de 8T willen voorzien van een 6,55 inch scherm met Full-HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. Daarnaast wordt een Snapdragon 865 verwacht met 8GB/12GB aan werkgeheugen, ondersteuning voor 5G en een 4500 mAh accu. Deze batterij zou volgens de bron met 65W snel opgeladen kunnen worden, nu is dat nog 30W. We verwachten de smartphone rond medio oktober.



OnePlus 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 839,00 euro