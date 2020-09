Komst van OnePlus 8T Pro onzeker: focus op 8T?

OnePlus lijkt dit jaar geen OnePlus 8T Pro uit te brengen. De fabrikant wil het dit jaar mogelijk over een andere boeg gooien, waarbij er geen ruimte is voor nóg een high-end model.

‘Geen OnePlus 8T Pro’

Als we afgaan op de nieuwste berichten, zou OnePlus dit jaar geen Pro-versie willen uitbrengen van de nieuwe 8T. Om de prestaties van de huidige 8 te verbeteren, zou alleen een 8T uitgebracht worden. Mogelijk is OnePlus ontevreden over het succes van de ‘8’ en zou het daarom hier de verbeteringen in door willen voeren. Voor het premium segment zou OnePlus nog steeds de focus willen leggen op de huidige OnePlus 8 Pro, waarover we in onze OnePlus 8 Pro review al erg enthousiast waren.

Voor het eerst bracht OnePlus sinds lange tijd dit jaar weer een vriendelijker geprijsd model uit; de OnePlus Nord. Ook daar zal voorlopig nog wel de focus op komen te liggen. De fabrikant brengt sinds de 3-serie ook later in het jaar een T-versie uit. Pas sinds de 7 wordt bij de lancering van een ‘standaard’ model ook een Pro-versie aan toegevoegd.

Volgens de geruchten krijgt de OnePlus 8T, die eerder al opdook, een 6,55 inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Daarnaast zou een Snapdragon 865+ processor aanwezig zijn, net als 8GB RAM en 128GB aan opslagruimte. Daarnaast is er ruimte gelaten voor een quad-camera. Deze zou vermoedelijk bestaan uit een 48MP camera, 16MP groothoek, 5MP macro en een 2MP dieptelens. Naar verwachting staat de lancering gepland voor september-oktober, al is daar nog niets over bevestigd.

OnePlus 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 839,00 euro