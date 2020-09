OnePlus 8T laat zich zien in eerste foto

We gaven het eerder al aan, het is een druk jaar voor OnePlus. Het portfolio wordt dit jaar flink uitgebreid. Nu zien we een eerste duidelijke foto van de OnePlus 8T.

OnePlus 8T toont zijn gezicht

Er is opnieuw nieuws over OnePlus. Begin dit jaar zagen we de nieuwe OnePlus 8-serie, welke we onder andere hebben besproken in de OnePlus 8 Pro review. Onlangs verscheen de Nord (zie de OnePlus Nord review) en vorige week verschenen er berichten over een toestel dat er aan komt met een prijs van rond de 200 euro, en een flinke accu.

De fabrikant zit echter niet stil, want we zien nu een duidelijke (pers)foto van een toestel welke we in de herfst van dit jaar zullen gaan zien; de OnePlus 8T. De T-serie van OnePlus wordt doorgaans in de herfst aangekondigd, dus dat zal deze of volgende maand gebeuren.

We verwachten tijdens deze herfst de introductie van de OnePlus 8T en waarschijnlijk ook de OnePlus 8T Pro. Deze afbeelding toont de OnePlus 8T. En we vermoeden dat deze geheel echt is, aangezien deze foto in de broncode van de developer preview van Android 11 is opgedoken.

We krijgen niet heel veel informatie over de OnePlus 8T. We zien dat de punch-hole voor de front-camera in de linkerhoek gebleven is. Het vermoeden is verder dat de smartphone uitgerust gaat worden met de Snapdragon 865+ chipset van Qualcomm. Tevens lijken aanwijzingen in de code erop te wijzen dat er ondersteuning komt voor 8K filmopname.

In de komende weken zullen we ongetwijfeld meer te horen krijgen over de nieuwe high-end smartphone van OnePlus. Niet zelden zien we OnePlus-smartphones al in het nieuws, voordat de aankondiging gepland staat.

OnePlus 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 839,00 euro

OnePlus 8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 626,00 euro