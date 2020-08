Nieuwe aanwijzingen: OnePlus Watch is in ontwikkeling

OnePlus heeft lang niet meer alleen de focus op het maken van smartphones. De fabrikant timmert flink aan de weg en bracht eerder al headsets en de Buds uit. Nu zou ook een smartwatch onderweg zijn.

OnePlus Watch

Waar we enkele jaren geleden nog van verschillende fabrikanten diverse smartwatches zagen, is dat aantal inmiddels een stuk minder. Toch lijkt OnePlus er nog wel heil in te zien, en werkt naar verluidt aan de OnePlus Watch. Op het web is een licentie opgedoken voor de OnePlus Watch.

Ondanks deze informatie komen we helaas nog niet heel veel meer te weten over het horloge. Wel heeft het apparaat het typenummer W301GB. Er wordt vanuit gegaan dat de OnePlus Watch uitgerust wordt met de nieuwe Wear 4100 chipset van Snapdragon en het Wear OS-besturingssysteem van Google. Hopelijk komt OnePlus binnenkort met meer informatie over het horloge.

Vorige week dook al informatie op over een nieuwe OnePlus smartphone, die in het betaalbare segment (tot 200 euro) uitgebracht zou moeten worden en een flinke accu krijgt.