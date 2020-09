Definitief: OnePlus 8T aankondiging op 14 oktober – dit kunnen we verwachten

Het hoge woord is eruit, over drie weken kunnen we de nieuwe aankondiging van OnePlus verwachten. Wat kunnen we op 14 oktober verwachten?

OnePlus aankondiging op 14 oktober

Het Chinese OnePlus heeft eindelijk duidelijkheid gegeven over wanneer we het nieuwe paradepaardje kunnen verwachten. Op 14 oktober heeft de fabrikant een persconferentie gepland staan. Vanwege het bekende virus zal dit enkel online gehouden worden.

OnePlus heeft in haar verklaring al aangegeven dat het hier de OnePlus 8T getoond gaat worden. Pete Lau, CEO van OnePlus zegt hierover het volgende;

“OnePlus zoekt altijd naar mogelijkheden om de nieuwste technologie beschikbaar te maken voor onze tech-savvy gebruikers. Met de OnePlus 8T leggen we de lat voor onszelf nog hoger wat betreft de totale gebruikerservaring, dankzij enkele nieuwe functies die we met veel plezier voor het eerst in een OnePlus-toestel introduceren. Ik ben ervan overtuigd dat de OnePlus 8T opnieuw de verwachtingen zal overtreffen en een ongeëvenaarde ervaring zal opleveren.”

Naar verwachting krijgt het toestel de nieuwste Snapdragon 865+ chipset van Qualcomm. Daarnaast is er ondersteuning voor het 5G-netwerk, een beeldscherm met 120Hz verversingssnelheid en 65W snelladen. Tevens wordt een camera-eiland verwacht met verbeterde lenzen en OxygenOS 11.



Het is niet bekend of we ook de OnePlus Watch gaan zien, de eerste smartwatch van het bedrijf. Zeker is wel dat OnePlus geen 8T Pro presenteert, maar alleen dus een opvolger uitbrengt voor de OnePlus 8 zelf. Alle details horen we de 14e om 16:00 uur Nederlandse tijd. DroidApp zal je natuurlijk hiervan op de hoogte houden.

OnePlus 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 839,00 euro