‘OnePlus komt met aankondiging op 14 oktober’

Als we de nieuwste berichten mogen geloven, heeft OnePlus op 14 oktober een nieuwe persconferentie gepland staan. De verwachting is dat we hier in ieder geval de OnePlus 8T gaan zien.

Aankondiging OnePlus op 14 oktober?

OnePlus heeft nog een hoop in petto voor ons. Er gaan berichten over meerdere nieuwe producten, waaronder natuurlijk de OnePlus 8T. Maar er is meer onderweg.

Volgens de berichten komt OnePlus op 14 oktober met de introductie van de nieuwe OnePlus 8T. De informatie is afkomstig van ‘leaker’ Ishan Agarwal, die vaker vroegtijdig informatie deelt uit de telecomwereld. Door het Coronavirus zou de datum nog wel kunnen veranderen, zo stelt hij.

Vorig jaar verscheen rond dezelfde tijd de 7T-serie van OnePlus, dat was op 10 oktober. Door het welbekende virus zal OnePlus geen fysiek evenement houden, maar zal het gehouden worden middels een online sessie.

Of we nog meer kunnen verwachten is niet helemaal bekend. Eerder ging er al informatie rond over een nieuwe smartwatch. Of we die ook tijdens de aankondiging gaan zien is onduidelijk.