OnePlus 8T preview: meer gebruiksgemak met beestachtige specs

OnePlus heeft een nieuw toestel toegevoegd aan haar high-end line-up de OnePlus 8T. In deze preview geven we je alvast een voorproefje wat je van deze krachtige smartphone mag verwachten.

OnePlus 8T preview

Hoewel we de OnePlus officieel als opvolger moeten zien van de OnePlus 7T en misschien wel de 8, vergelijk ik hem in deze preview voornamelijk met de OnePlus 7T Pro. De OnePlus 8T is voorzien van de nieuwste snufjes op hardware gebied maar ook op software en gebruiksgemak zijn er verbeteringen te melden. Het toestel is vandaag aangekondigd. Qua uiterlijk lijkt het toestel iets slanker geworden en in tegenstelling tot de pop-up camera van de 7T Pro vinden we weer een camera in de linkerbovenhoek.

Het toestel is hardware technisch uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 865 chipset met X55 5G modem. Is het apparaat er in een 8 en 12 GB werkgeheugen + 128 of 256 GB opslagruimte variant beschikbaar. Vind je er een ruime 4500 mAh batterij in terug die ondersteuning heeft voor Warp Charge 65 snelladen.

Om met de deur in huis te vallen dat snelladen is echt snel, in 40 minuten is het toestel volgeladen en we zien de procenten er letterlijk in vliegen. Gemiddelde screen-on-time die we in de afgelopen vijf dagen hebben gemeten is 4,5 uur. Met als maximale schermtijd nu op 5 uur en 22 minuten. Erg goed, zeker gezien het toestel in die tijd op maximale helderheid als navigatie heeft gediend.

Ook de camera lijkt weer op het eerste gezicht van goede kwaliteit, met fraaie kleurweergave en scherpte. Toch zullen we hier in de review nog dieper ingaan of de quad-camera setup van de OnePlus 8T daadwerkelijk hoge ogen gooit. Hieronder vind je vast een foto die we met de camera van de 8T hebben gemaakt.

Wie het toestel overweegt om 5G-ready te worden hebben we onderweg wat snelheidstesten gedaan met als maximale snelheid 306 mbps op het 5G netwerk van T-Mobile. Houd hierbij in het achterhoofd dat 5G op dit moment nog niet is wat het qua snelheid zal worden in de toekomst.

Softwaresnufjes

OnePlus heeft haar best gedaan om ook met de 8T weer wat nieuwe features te brengen die het gebruiksgemak vergroten. Een van de leuke punten is de vernieuwing van het Always-on-display. Deze kan een inzicht geven in hoe vaak je het toestel ontgrendelt en met een kleurrijke balk kan je zien hoe lang je op het toestel hebt doorgebracht, op dat moment wordt de kleurige balk onderbroken. Kortom hoe minder vaak je het toestel ontgrendelt en gebruikt hoe meer kleur je ziet op je AOD.

Daarnaast kan je, als je niet zo “geconfronteerd” wilt worden met je smartphone gebruik ook kiezen voor een silhouet van een foto of een bitmoji op het always on display om het een persoonlijke uitstraling te geven.

Uiteraard zullen we in de review van de OnePlus 8T dieper ingaan op de software vernieuwingen in OxygenOS 11 en Android 11.

Nu al enthousiast geworden of ben je een echte OnePlus fan? Je kunt de OnePlus 8T nu al bestellen bij Coolblue, OnePlus, Amazon, T-Mobile en Belsimpel.