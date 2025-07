Google Play systeemupdate juni/juli 2025: dit is er nieuw

Google heeft de details vrijgegeven van de nieuwe Google Play systeemupdate voor de maanden juni en juli. Deze updates worden los van de beveiligingsupdates uitgerold, en brengen verschillende verbeteringen voor het Android-systeem.



Google Play update van juni en juli

In de komende tijd kun je, als je een recenter toestel hebt, nieuwe updates verwachten voor je smartphone. Natuurlijk een nieuwe beveiligingsupdate, maar fabrikanten rollen ook andere updates uit. De Google Play systeemupdate is er daar één van. Die zal in de komende tijd ook voor je smartphone of tablet beschikbaar komen. Google heeft de details gedeeld van deze update. In dit artikel delen we zowel de verbeteringen van de juni-update als met de juli-update.

Juni

Allereerst de changelog van de update van juni:

Google Play-services v25.25 (2025-06-30)

Accountbeheer

[Telefoon] Met deze update vindt u verbeterde thema’s voor begeleidingsgerelateerde reizen.

[Telefoon] Met deze update ondersteunt WebViews nu cameratoestemming voor videoverificatie.

[Telefoon] Met deze functie hebben we verbeteringen doorgevoerd aan begeleide accounts.

Systeembeheer

[Auto, PC, Telefoon, TV, Wear] Bugfixes voor systeembeheer- en diagnosegerelateerde services.

Portemonnee

[Telefoon] Met deze update krijgt u een modernere en expressievere Google Wallet-ervaring.

Google Play Store v46.9 (2025-06-30)

[Telefoon] Met de nieuwe pagina ‘Bladeren door sportonderwerpen’ in de Google Play Store kunt u aankomende wedstrijden, gerelateerde content en waar u deze kunt bekijken, vinden.

[Telefoon] De functie is bedoeld om 4 Hindi-zoekopdrachten toe te voegen voor gebruikers in Hindi-India.

Google Play-services v25.24 (2025-06-23)

Accountbeheer

[Telefoon] Met deze update ondersteunt Google Account nu expressief ontwerp.

Ontwikkelaarsdiensten

[Telefoon] Nieuwe ontwikkelaarsfuncties voor Google en externe app-ontwikkelaars ter ondersteuning van hulpprogramma-gerelateerde processen in hun apps.

Apparaatconnectiviteit

[Telefoon] Met deze nieuwe functie kunt u Wake-on-LAN met Cast gebruiken om uw Linux TV uit de slaapstand te halen.

[Telefoon] Met deze functie krijgt u een bijgewerkte gebruikersinterface voor instellingen voor services op meerdere apparaten.

[Telefoon, tv] Nieuwe ontwikkelaarsfuncties voor Google en externe app-ontwikkelaars ter ondersteuning van processen met betrekking tot apparaatconnectiviteit in hun apps.

[Telefoon] Bugfixes voor services gerelateerd aan apparaatverbindingen.

Beveiliging en privacy

[Telefoon] U kunt Find Hub nu configureren wanneer u uw telefoon instelt, zodat het apparaat op afstand kan worden gelokaliseerd.

Systeembeheer

[Auto, PC, Telefoon, TV, Wear] Updates voor systeembeheerservices die de connectiviteit van apparaten verbeteren.

[Auto, Telefoon, TV, Wear] Updates voor systeembeheerservices die de updatebaarheid verbeteren.

[Auto, Telefoon, TV, Wear] Updates voor systeembeheerservices die de stabiliteit verbeteren.

Portemonnee

[Telefoon] De PIX Extra PIN-veiligheidsfunctie heeft een viercijferige pincode toegevoegd om uw Pix-transacties in Brazilië te beveiligen.

[Telefoon] Met deze update is de functie Scannen om toe te voegen nu beschikbaar in Australië en Japan.

Google Play Store v46.8 (2025-06-23)

[Telefoon] U kunt uw nieuw geïnstalleerde apps nu gemakkelijker vinden.

[Telefoon] Op de zoekpagina van Google Play vindt u nu een nieuwe sectie die sportgerelateerde content weergeeft, zoals wedstrijdgegevens en gerelateerde streaming-apps.

[Telefoon] Dankzij deze update worden minidrama’s nu in verticaal formaat afgespeeld, waardoor u afleveringen gemakkelijker op uw apparaat kunt bekijken.

Android WebView v138 (2025-06-18)

Verbeteringen op het gebied van beveiliging en privacy en updates voor bugfixes.

Nieuwe ontwikkelaarsfuncties voor app-ontwikkelaars van Google en derden ter ondersteuning van functionaliteit met betrekking tot het weergeven van webinhoud in hun apps.

Belangrijk: Sommige functies zijn mogelijk experimenteel en alleen beschikbaar voor bepaalde gebruikers.

Google Play Services v25.23 (2025-06-16)

Apparaatconnectiviteit

[Telefoon] Met deze update ondersteunt de Cast-functie nu geluksmetingenquêtes.

Systeembeheer

[Automatisch] Voeg een cameratoegangsschakelaar voor Google Maps toe aan de servicevoorwaarden.

Nutsvoorzieningen

[Telefoon] We hebben de manier waarop u een back-up van uw apparaat en foto’s maakt verbeterd voor een soepelere ervaring.

Portemonnee

[Wear] Met deze update krijgt u een verbeterde ervaring bij het tikken op Wear met betrekking tot het openbaar vervoer.

[Telefoon, Wear] Google Wallet is nu beschikbaar in meer landen.

Google Play Store v46.7 (2025-06-16)

[Telefoon] Met deze update kun je grote apps eenvoudig downloaden via mobiele data.

[Telefoon] U kunt advertenties in een nieuw rasterformaat op de Play-homepage vinden.

[Telefoon] Met deze update vindt u opnieuw ontworpen onderdelen wanneer u apps downloadt en installeert op uw apparaat.

Android-systeemintelligentie V.29 / B.7 (2025-06-13)

[Telefoon] UI-reparaties en codeopschoning.

Privécomputerdiensten V.29 / B.7 (2025-06-10)

[Telefoon] Interne infrastructuur- en onderhoudswijzigingen.

Google Play-services v25.21 (2025-06-02)

Ontwikkelaarsdiensten

[Telefoon] Nieuwe ontwikkelaarsfuncties voor Google en externe app-ontwikkelaars ter ondersteuning van accountbeheerprocessen in hun apps.

Veiligheid en noodgevallen

[Wear] U ontvangt meldingen op Wear wanneer er een aardbeving wordt verwacht die trillingen zal veroorzaken.

Portemonnee

[Telefoon] Bugfixes voor Wallet-gerelateerde services.

Google Play Store v46.5 (2025-06-02)

[Telefoon] Met deze update vindt u opnieuw ontworpen Webtoon-voorbeelden.

[Telefoon] We hebben onze enquêtefuncties bijgewerkt om effectief gebruikersfeedback te verzamelen in Google Play.

[Telefoon] U kunt nu evenementdetails vinden met de nieuwe knop ‘Bekijken’ op evenementkaarten in zoekresultaten en app-pagina’s.

[PC, telefoon] We hebben de uitgelichte in-app-items bijgewerkt om uw algehele ervaring te verbeteren.\

Juli

De update van juli brengt ook verschillende verbeteringen naar Android. Die zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Google Play-services v25.26 (07-07-2025)

Accountbeheer

[Auto] Opnieuw verifiëren werkt nu via een eenvoudige goedkeuring op je veilige apparaat.

Systeembeheer

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Met deze functie hebben we de pagina over opensource-licenties geüpdatet.

Wallet

[Telefoon] Je kunt nu een seizoenspas kopen via bepaalde ov-bedrijven met de aankoop van een ov-kaart voor inzichten in het openbaar vervoer.

[Telefoon] Bugfixes voor services voor Wallet.

Google Play Store v47.0 (07-07-2025)

[Telefoon] Je kunt nu feedback geven over je antwoorden in Vrije vorm-vraag en antwoord.

Android System Intelligence V.31/B.9 (04-07-2025)

[Telefoon] Refactoren en bugfixes.

Private Compute Services V.31 / B.9 (01-07-2025)