Android 16 vanaf nu beschikbaar: maar nog niet compleet

Vanaf nu is het zover: Android 16 is vanaf nu beschikbaar om te downloaden. Gebruikers konden de afgelopen tijd al aan de slag met de testversies, maar de stabiele versie is vanaf vandaag te downloaden. De update naar Android 16 is er direct voor de Pixel-devices.

Android 16 is er als stabiele versie

De definitieve versie van Android 16 is uitgebracht door Google. Eerder werd al bekend dat Google de nieuwe Android-versie in juni uit zou brengen, maar een datum werd niet genoemd. In de afgelopen tijd zijn er verschillende ontwikkelaarsversies en testversies aan vooraf gegaan, en Google heeft nu het vinkje gezet bij stabiel genoeg. De Android 16-update is vanaf nu beschikbaar voor de Pixel-toestellen. Hierbij gaat het om de Pixel 6 en nieuwer.

Met de beschikbaarheid van Android 16 is de update naar deze Android-versie een stuk eerder dan voorgaande Android-versies. Eerdere versies werden namelijk in de herfst uitgebracht. Samen met de update naar Android 16, krijgen we ook direct de Feature Drop van juni 2025. Hierdoor kun je ook gelijk profiteren van verschillende nieuwe features en mogelijkheden.

De update naar Android 16 brengt een reeks nieuwe functies. Echter, het grote nieuws; het Material 3 Expressive ontwerp is nog niet van de partij. Deze zal met een latere update pas doorgevoerd worden. Wel komt Android 16 met Live Updates, waarbij je realtime meldingen krijgt zoals updates van de maaltijdbezorging of sportuitslagen. Android 16 biedt ook verbeterde beveiligingsopties en widgets voor op het vergrendelscherm. Er is door Google ook werk gemaakt van een fotokiezer die via andere apps opgeroepen kan worden.

Andere nieuwe functies

Meldingen worden bovendien automatisch gegroepeerd, waardoor het meldingscentrum overzichtelijker wordt.

Een andere belangrijke verbetering is de uitgebreide ondersteuning voor hoortoestellen. Android 16 maakt het mogelijk om over te schakelen van de microfoon van het hoortoestel naar die van de telefoon voor betere gesprekskwaliteit, vooral in rumoerige omgevingen. Gebruikers kunnen nu ook hun hoortoestellen rechtstreeks via hun Android-apparaat bedienen, zoals het aanpassen van het volume en kiezen van microfooninstellingen, wat zorgt voor een meer consistente en toegankelijke ervaring.

Op het gebied van beveiliging introduceert Android 16 de functie Geavanceerde Bescherming, bedoeld om gebruikers beter te beschermen tegen geavanceerde bedreigingen zoals schadelijke apps, phishing en frauduleuze oproepen. Voor tablets zijn er productiviteitsverhogende functies zoals desktopvensters, waarmee meerdere apps gelijktijdig in vensters te gebruiken zijn, vergelijkbaar met een desktopomgeving. Aangepaste sneltoetsen en een taakbalkoverloopfunctie verbeteren het multitasken verder. Andere verbeteringen zijn onder meer HDR-screenshots, adaptieve verversingssnelheid en toekomstige ondersteuning voor externe beeldschermen.

Update downloaden

Draai je met je Pixel-toestel op een QPR1 Beta-update, dan zul je moeten downgraden om de stabiele versie van Android 16 te ontvangen. Andere merken zullen aan de slag gaan met het uitrollen van de update naar Android 16. We weten van Samsung al dat de update gecombineerd zal worden met One UI 8. Deze update wordt vanaf deze zomer uitgerold voor de eerste modellen.