Android 16 QPR1 Beta 1.1 uitgebracht: deze fixes zijn doorgevoerd

Google heeft een nieuwe bètaversie uitgebracht van Android 16. Met Android 16 QPR1 Beta 1.1 zijn er verschillende fixes doorgevoerd, die de gebruiksvriendelijkheid van de nieuwste Android-versie verder moeten verbeteren.

Android 16 QPR1 Beta 1.1

Een nieuwe testversie is door Google uitgebracht van Android 16. Onlangs verscheen de eerste bèta van Android 16, nu is het tijd voor de eerste tussentijdse update, die een hoop fixes doorvoert. Gebruikers die deel uitmaken van het testprogramma, kunnen de update vanaf nu verwachten. Onder andere in het Material 3 Expressive ontwerp zullen we de nodige verbeteringen tegenkomen. De update komt beschikbaar voor de Pixel 6 en nieuwer.

De volgende fixes zijn door Google doorgevoerd.

Er is een probleem opgelost waarbij de navigatieknoppen in de app-lade of taakwisselaar niet meer reageerden ( probleem #418395419 )

Er is een probleem opgelost waarbij de voortgangsbalk in de mediaspeler op het vergrendelscherm de plaats in de media niet weergeeft ( probleem #419142109 )

Crash opgelost bij het openen van effecten in de achtergrond ( probleem #419063857 )

Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen-app crashte na een poging om het batterijmenu te openen ( probleem #419125330 )

Er is een probleem opgelost waarbij de datum op het vergrendelscherm kon worden afgekapt bij gebruik van een brede klokstijl ( probleem #419145518 )

Er is een probleem opgelost waarbij de zoekknop een andere kleur had tijdens het scrollen ( probleem #419130323 )

Er is een probleem opgelost waarbij de knop Goedkeuren in de apparaatbeheerinstellingen ontbrak ( probleem #419144521 )

Er is een probleem opgelost waarbij donkere albumlabels in de fotokiezer verschenen in de donkere modus, wat de leesbaarheid beïnvloedde ( probleem #419159231 )

Er is een probleem opgelost waarbij de datum niet op het startscherm werd weergegeven

Er is een fout bij de vingerafdrukauthenticatie op een Android-apparaat met meerdere gebruikers opgelost in bepaalde omstandigheden met een laag stroomverbruik.

Google Pixel 9 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 749,00 euro

Google Pixel 9a Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 489,00 euro