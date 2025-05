Android 16 komt in juni: in zomer brede uitrol

Android 16 komt eerder dan verwacht. Tijdens The Android Show van Google, heeft het bedrijf laten weten volgende maand al te beginnen met de verspreiding van de nieuwe Android-versie. In het middelpunt staat het nieuwe Material 3 Expressive design.

Android 16 komt eerder

Een eerdere release van Android 16, dat heeft Google bekend gemaakt vanavond. Een nieuwe Android-versie verscheen eerder nog richting de herfst, maar dat gaat dit jaar veranderen. Waar Android 15 in oktober beschikbaar kwam, komt Android 16 in juni uit. Dit betekent dat we volgende maand op de eerste toestellen al de update naar Android 16 kunnen verwachten. De nieuwe Android-versie zal vanaf juni beschikbaar komen voor de Pixel-modellen.

Een specifieke datum is nog niet gedeeld door Google. In de wandelgangen gaat de datum van 3 juni rond, maar dit is nog niet bevestigd door Google. De kans bestaat dat we deze informatie te horen krijgen tijdens Google I/O volgende week dinsdag. Android 16 zal voorzien worden van het nieuwe Material 3 Expressive ontwerp, waarbij Google veel werk heeft gemaakt van personalisatie.

Google laat weten dat de uitrol voor andere toestellen, bijvoorbeeld voor die van Samsung, deze zomer van start zal gaan. Dit terwijl Samsung net goed en wel is begonnen met de uitrol van Android 15. Fabrikanten zullen daarbij ook weer werken aan hun eigen skin. Zo kwam Samsung de afgelopen tijd al in het nieuws met de nieuwe One UI 8 skin.

