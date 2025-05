Android 16 QPR1 Beta 1 uitgebracht: met nieuwe designstijl

Een nieuwe bètaversie van Android 16 is verschenen. Gebruikers van verschillende Pixel-modellen kunnen aan de slag met Android 16 QPR1 Beta 1. De grootste verandering; is de aanwezigheid van de nieuwe designtaal; Material 3 Expressive.

Android 16 QPR1 Beta 1

Nadat al verschillende testversies zijn uitgerold, is het nu tijd voor Android 16 QPR1 Beta 1. Deze nieuwe testversie bevat wederom enkele verbeteringen en optimalisaties. Het nieuwe Material 3 Expressive design is de grootste verandering die met deze update doorgevoerd wordt. Vorige week kregen we tijdens The Android Show hiervan het nodige te zien. Onder andere is ook de nieuwe notificatiebalk te zien; en ook de andere verbeteringen komen in Android 16 QPR1 Beta 1 terug.

Deze bètaversies (met toevoeging QPR) in de titel, stomen de nieuwe Android-versie klaar voor het echte werk. De testversies zijn namelijk een stuk stabieler dan de eerder verschenen Developer Preview-versies, die voornamelijk voor ontwikkelaars zijn bedoeld. Degenen die toegang hebben tot het bètaprogramma kunnen, mits je over de Pixel 6 of nieuwer beschikt, aan de slag met Android 16 QPR1 Beta 1. Google liet vorige week al weten dat het in juni zal starten met de verspreiding van de definitieve Android 16 update.