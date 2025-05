Android 16 Beta 4.1 uitgebracht: flinke hoeveelheid bugfixes voor Pixel

Een nieuwe testversie van Android 16 is uitgebracht. Gebruikers in het bètaprogramma kunnen Android 16 Beta 4.1 downloaden. In deze nieuwe versie van de Android-versie zijn vooral een groot aantal verbeteringen doorgevoerd voor de modellen uit de Pixel-serie.

Android 16 Beta 4.1

We schreven dinsdag over het vele nieuws van Google over de update naar Android 16. Zo komt er een geheel nieuw design, genaamd Material 3 Expressive. Deze skin zal doorgevoerd worden met de komende update. Daarnaast is er goed nieuws voor degenen met een Pixel-toestel. Google zal namelijk volgende maand starten met de uitrol van de update naar Android 16. In de zomer zullen andere modellen volgen, zo maakte het bedrijf gisteren bekend.

Nu is Android 16 Beta 4.1 uitgebracht, welke direct beschikbaar is voor degenen die deeluitmaken van het testprogramma. We zien een reeks verbeteringen met deze update voor de Pixel-toestellen. De nieuwe versie, welke direct de april-patch meebrengt, is beschikbaar voor de Pixel 6 en nieuwer.

Fixed an issue that impacted haptic performance (Issue #392319999)

Fixed an issue that impacted 4k video recording at 4x telephoto (Issue #396804873)

Fixed the weather map disappearing (Issue #407282089)

Fixed lock screen shortcuts triggering with a single tap (Issue #403679494)

Fixed an issue where the microphone indicator is stuck on (Issue #394002077)

Fixed an issue where audio fails to play from the NDK (Issue #410960668)

Fixed a constant battery drain issue (Issue #406421245)

Fixed a black navigation bar appearing on transitions (Issue #411509161)

Fixed a Google app crash when loading a website (Issue #415097836)

