Sony start terugroepactie voor Xperia 1 VII vanwege problemen

Problemen met het meest recente high-end toestel van Sony, hebben de fabrikant doen besluiten een terugroepactie op te starten. In het ergste geval wil de Sony Xperia 1 VII niet meer opstarten en kun je dus je toestel niet meer gebruiken.

Terugroepactie Xperia 1 VII

Nadat eerder al in het nieuws kwam dat er problemen optraden bij de Xperia 1 VII, is Sony nu gestart met een terugroepactie. Het is een terugroepactie die ook voor Europa geldt. De smartphone, die met een prijs van 1499 euro stevig geprijsd is, zou in sommige gevallen zichzelf uitschakelen en niet meer op willen starten. Het gevolg is dat gebruikers de smartphone niet meer kunnen gebruiken. Volgens Sony ligt de oorzaak bij een storing in de printplaat. Een selecte groep toestellen kan hiermee te maken krijgen.

Gebruikers die in het bezit zijn van een Sony Xperia 1 VII, kunnen via de website van Sony controleren of hun toestel teruggeroepen wordt. Hiervoor dien je als gebruiker het IMEI-nummer in te voeren. Sony zegt te weten bij welk deel van de toestellen het probleem kan optreden. Wanneer je een exemplaar hebt die teruggeroepen wordt, krijg je van Sony een nieuw toestel.