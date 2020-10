OnePlus toont achterkant van nieuwe OnePlus 8T

OnePlus houdt niet van geheimen bewaren. De fabrikant is met regelmaat vroegtijdig in het nieuws met leaks en geruchten. Nu draagt OnePlus daar zelf vrolijk aan bij, en deelt het bedrijf de achterkant van de OnePlus 8T. Wat kunnen we verwachten?

OnePlus 8T achterkant

Zoals we van OnePlus inmiddels wel gewend zijn, onthult OnePlus steeds meer details en informatie over haar nieuwste smartphone. Om de naamsbekendheid en de hype te vergroten, deelt OnePlus nu een foto van de achterkant van de nieuwe OnePlus 8T. Dit doet de fabrikant samen met een video waarin het toestel al gedeeltelijk is te zien.



Pete Lau, CEO van OnePlus, spreekt over een toestel met een glanzende achterkant in de kleur Aquamarine Green. Deze achterkant zou ook de zichtbaarheid van vingerafdrukken moeten verminderen. Overigens bestaat de achterkant uit 7 verschillende lagen.

De OnePlus 8T wordt op 14 oktober officieel aangekondigd. We verwachten een stijlvolle smartphone met een Snapdragon 865 processor en een 120Hz beeldscherm. Daarnaast is al bekend dat de smartphone uitgerust wordt met razendsnel opladen; 65 watt.