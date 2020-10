OnePlus 8T vanaf nu te koop in Nederland: stijlvol en uitgebreid uitgerust

OnePlus heeft haar nieuwe krachtige high-end smartphone uitgebracht in Nederland. De fabrikant kondigde de OnePlus 8T eerder deze maand al aan.

OnePlus 8T in Nederland

Vanaf nu ligt de OnePlus 8T in de Nederlandse winkels. In onze uitgebreide OnePlus 8T preview gaven we je al een voorproefje van dit fijne toestel en nu kun je het dus zelf ervaren.

OnePlus gaat met de 8T wederom een stapje verder. De smartphone komt namelijk direct met Android 11 op de markt, waardoor je van al het nieuws kunt gaan ‘genieten’. Daarbovenop ligt de eigen OxygenOS 11 skin die ook nog eens een hoop verbeteringen brengt. Er is tevens een 6,55 inch AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid.

De nieuwe OnePlus 8T krijgt verder een Snapdragon 865 processor mee, samen met 8GB of 12GB aan werkgeheugen. Een andere key-feature is het snelladen; de 4500 mAh accu kan namelijk met maar liefst 65 watt opgeladen worden. Volgens de fabrikant heb je hierdoor in 39 minuten een volle batterij.

De smartphone heeft nog veel meer te bieden. Wil je dat allemaal zelf ervaren, dan kun je het toestel vanaf nu kopen bij Coolblue, T-Mobile, Amazon, OnePlus zelf, Belsimpel en Mobiel.