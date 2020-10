OnePlus 8T op de pijnbank: zo scoort hij in de duurzaamheidstest

OnePlus presenteerde woensdag haar nieuwe smartphone; de OnePlus 8T. JerryRigEverything is er nu mee aan de slag gegaan. Hierbij wordt gekeken hoe het met de duurzaamheid is gesteld bij de 8T.

OnePlus 8T in duurzaamheidstest

Gisteren had OnePlus haar aankondiging van drie producten, waar we ook de OnePlus 8T kregen te zien. Deze smartphone zal ook in Nederland uitgebracht worden, en we hebben al een mooie eerste indruk gegeven in onze OnePlus 8T preview. Binnenkort publiceren we onze uitgebreide review. Het 5G-toestel kenmerkt zich door het 120Hz beeldscherm, Snapdragon 865, triple-camera, het razendsnel opladen met 65W en Android 11, direct uit de doos.

Zack van JerryRigEverything staat erom bekend dat hij smartphones onderwerpt aan een stevige duurzaamheidstest. Nu heeft hij bezoek gekregen van de nieuwste smartphone van OnePlus. De OnePlus 8T wordt onderworpen aan de verschillende testen. Hierbij wordt gekeken naar de kwetsbaarheid van het ontwerp, maar ook van het scherm en de verschillende onderdelen. De video eindigt met een test waarin gekeken wordt of het toestel ‘gemakkelijk’ buigt en dus kapot gaat.

De video van JerryRigEverything kun je hieronder bekijken. Wil je alle informatie over de OnePlus 8T, bezoek dan de toestelpagina via onderstaande button.