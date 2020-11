OnePlus 8T krijgt update vol verbeteringen met OxygenOS 11.0.4.5

Nog niet gek lang is de high-end OnePlus 8T op de markt. De fabrikant wil graag het beste van het beste bieden, en dus is het tijd voor een nieuwe update voor de smartphone. De update naar versie 11.0.4.5 brengt een hoop verbeteringen.

OxygenOS 11.0.4.5 voor OnePlus 8T

De nieuwste OnePlus hebben we uitgebreid besproken in de OnePlus 8T review. De smartphone is nu een tijdje op de markt. Voor het toestel heeft OnePlus echter een hoop verbeterpunten gevonden. Die worden met de OxygenOS 11.0.4.5 update aangepakt. Het resultaat; een flinke update die een hoop verbeteringen brengt.

De verbeteringen hebben onder andere betrekking op het systeem zelf, de camera n verbeteringen in het netwerk. Bovenop de punten uit de changelog die we hieronder geplaatst hebben, zijn er met een hotfix verbeteringen voor de belkwaliteit en NFC.

Changelog

System

Improved system power consumption performance to reduce heating

Improved mis-touch prevention to offer a better gaming experience

Optimized fluidity with some mainstream games to reduce lagging risks

Optimized user experience with Alert Slider by adding toast messages when switching among the 3 modes

Fixed the issue that the status bar kept hovering on the screen in landscape mode

Fixed the issue that Play Store could not install the app

Camera

Optimized the imaging effect to bring you with better shooting experience

Improved camera stability

Network

Optimized mobile network connection to improve the network intensity with signal

Fixed the small probability issue with network interruption while playing games

Als de update beschikbaar is voor jouw OnePlus 8T, krijg je hiervan een melding op je smartphone. Het kan even duren voordat deze bij iedereen beschikbaar is. Updates worden namelijk gefaseerd uitgerold.