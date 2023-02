OnePlus doet Nothing na: OnePlus 11 Concept krijgt golvende achterkant

OnePlus heeft meer details gepubliceerd over de nieuwe OnePlus 11 Concept die we op het Mobile World Congress te zien gaan krijgen. De smartphone heeft wat weg van de ideeën van Nothing. Wat kunnen we verwachten?

OnePlus 11 Concept

Na de aankondiging van de OnePlus 11 kwam de fabrikant met het nieuws dat we tijdens het Mobile World Congress nog een extra model gaan zien, in de vorm van de OnePlus 11 Concept. Op twee afbeeldingen die de fabrikant nu gedeeld heeft, krijgen we alvast een idee van wat OnePlus van plan is. Duidelijk is dat OnePlus inspiratie heeft opgedaan bij Nothing, het merk van voormalig OnePlus-oprichter Carl Pei.

OnePlus spreekt over ijzig blauwe leidingen aan de achterkant, die doen lijken alsof het toestel eigen bloedvaten heeft. Deze leidingen zijn achter het glas geplaatst. Hoewel de fabrikant hier niet over spreekt, lijkt ons de werking gelijk aan die van de Nothing Phone 1. Dit betekent dat deze blauw op kunnen lichten bij nieuwe berichten en meldingen.

Op 27 februari zullen alle details uit de doeken gedaan door OnePlus. Dan is de aankondiging van het model op het Mobile World Congress. DroidApp reist ook af naar Barcelona om verslag te doen vanaf de grote beurs. We geven je een voorproefje met de verwachtingen van het MWC in dit artikel.