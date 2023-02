Mobile World Congress 2023: wat kunnen we dit jaar verwachten?

Na een aantal jaar van geen editie, of een variant in afgeslankte vorm van het Mobile World Congress, moet het dit jaar weer helemaal gaan gebeuren; de grootste telefoonbeurs in Barcelona. DroidApp reist dit jaar af naar Barcelona en we geven je hier vast een voorproefje, wat kunnen we verwachten?



Verwachtingen Mobile World Congress 2023

Vanwege het coronavirus hebben we het verschillende jaren moeten doen zonder het échte Mobile World Congress. Dit jaar moet het weer zijn zoals van ouds en dus gaat ook DroidApp naar de grootste mobiele telefoonbeurs ter wereld. Tien jaar geleden ben ik er zelf voor het laatst geweest en in die afgelopen jaren is er nogal wat verandert in de smartphonewereld. 4G kwam in opkomst en vouwbare smartphones waren nog niet aan de orde. Toestellen als de Xperia Z of de Samsung Galaxy S II. Wat kunnen we dit jaar verwachten?

Het Mobile World Congress 2023 wordt gehouden van 27 februari tot en met 2 maart 2023. Echter zullen in de dagen ervoor al momenten uitgekozen worden door fabrikanten om hun producten te presenteren of om nieuws te delen. De verwachtingen van de komende editie van het MWC nemen we hieronder met je door.

Xiaomi

Xiaomi zal op zondag 26 februari, de dag voorafgaand aan de officiële start van de beurs, een persconferentie houden. In Barcelona zullen we kennismaken met de nieuwe Xiaomi 13 en de Xiaomi 13 Pro zo is de verwachting. De fabrikant heeft hiervoor al een teaser de deur uit gedaan. De smartphones werden eerder al aangekondigd voor de Chinese markt, en we vermoeden dat de Europese specificaties niet gek veel af zullen wijken. De grote cameramodule valt op, samen met de Leica-samenwerking. We kunnen dus nogal wat verwachten op het gebied van de camera. Onder meer vanwege de 1-inch sensor van de Pro.

Zowel de Xiaomi 13 als de 13 Pro worden geleverd met de Snapdragon 8 Gen 2 chipset, welke we ook al terug zagen in de OnePlus 11 en bijvoorbeeld de Galaxy S23 Ultra. De specificaties zoals ze zijn aangekondigd voor de Chinese markt, hebben we voor je verzameld in dit artikel. In Barcelona zullen we uitgebreid te horen krijgen wat de nieuwe Xiaomi-toestellen te bieden hebben. Natuurlijk verwachten we dan ook informatie over de prijs en beschikbaarheid.

Honor

Honor heeft eveneens een persconferentie gepland staan op het Mobile World Congress. Op de eerste beursdag, op 27 februari, zullen we nieuwe toevoegingen zien voor de Magic-familie, een serie die bestaat uit vouwbare toestellen. Het bericht gaat hierbij over de Magic Vs en de Magic 5-serie. Alle drie de Magic 5-modellen komen met de Snapdragon 8 Gen 2 chipset van Qualcomm. De smartphones zullen de namen Magic 5, Magic 5 Pro en Magic 5 Ultimate krijgen. Ook gaan er geruchten over een Magic 5 Lite met een Snapdragon 695. Honor is al lange tijd stil in Nederland, dus het is nog de vraag of we de nieuwe smartphones van Honor ook in Nederland gaan zien. Het feit dat Honor aanwezig is op het Mobile World Congress, kan wel betekenen dat een terugkeer naar Nederland erin zit.

OnePlus

OnePlus presenteerde eerder deze maand de nieuwe OnePlus 11. De smartphonefabrikant kwam onlangs met de teaser dat het ook met wat nieuws komt tijdens het Mobile World Congress. We zullen hier kennismaken met de OnePlus 11 Concept. Wat dit betekent, geen idee, de fabrikant heeft hierover niks losgelaten. In het verleden hebben we verschillende speciale toestellen gezien van OnePlus, zoals de OnePlus Concept One en de OnePlus 8T in kameleon-jasje, mogelijk moeten we het bij de 11 Concept ook in die hoek zoeken.

Nokia

Nokia zal aanwezig zijn op het Mobile World Congress. Het is op dit moment onbekend of er een aankondiging gepland staat. Als hierover meer bekend is, zullen we dit artikel bijwerken.

Realme

Realme, het dochtermerk van Oppo, heeft ook een aankondiging gepland staan. Het bedrijf zal een nieuwe smartphone presenteren op 28 februari. We maken dan kennis met de Realme GT3. Dat klinkt misschien niet heel spannend, maar er is wel iets heel bijzonders aan deze smartphone. Realme levert het toestel namelijk met een snellader die je telefoon oplaadt met een kracht van 240W.

Oppo

Oppo heeft afgelopen week de nieuwe Oppo Find N2 Flip gepresenteerd. Deze vouwbare smartphone moet de strijd aangaan met bijvoorbeeld de Galaxy Z Flip 4. De fabrikant zal vermoedelijk deze foldable laten zien op de beurs, gewoon op de stand. We verwachten eigenlijk verder geen nieuwe producten op de beurs van het bedrijf. We verwachten dat de Find X6 een eigen lancering krijgt op een later moment.

Huawei

Gezien de plattegrond van het MWC in Gran Via Barcelona, heeft Huawei dit jaar een grote stand. Echter is het onduidelijk welke plannen de Chinese fabrikant heeft met de beurs. Op smartphonegebied hebben we geen hele grote verwachtingen. Het merk heeft veel last van de Amerikaanse sancties, waardoor toestellen niet met de Google-services geleverd worden en ook aankondigingen nauwelijks meer plaatsvinden. We vermoeden dat de focus van Huawei dit jaar komt te liggen op de MateBook laptops.

Jaren geleden presenteerde Samsung op het MWC Fira Montjuïc de Galaxy S II

Samsung

Samsung is aanwezig met een grote stand op het MWC, maar nieuwe producten hoeven we niet te verwachten. De aankondiging van de Galaxy S23-serie is net geweest. Daarbij verwachten we de nieuwe Galaxy A-serie met bijvoorbeeld de Galaxy A54 in maart, waarbij Samsung zelf een moment kiest. De nieuwe foldables Galaxy Z Flip 5 en Fold 5 verwachten we rond de zomer van dit jaar. Er gingen eerder ook geruchten over een nieuwe laptopserie in de vorm van de Galaxy Book, maar die is al reeds aangekondigd.

Sony

Waar in eerdere jaren Sony nog het MWC aangreep voor het doen van een aankondiging is dat dit jaar anders. Sony laat aan DroidApp weten dat het geen fysieke persconferentie zal houden in Barcelona. De verwachting is dat we binnenkort de nieuwe Xperia 1 V en andere modellen gaan zien van Sony.

Motorola

Motorola heeft aangegeven geen persconferentie te houden op het MWC. We verwachten dus geen nieuwe producten in Barcelona.

Wat verwachten we verder?

We verwachten dat er verder veel over 5G wordt gedeeld aan informatie. Over slimme toepassingen en mogelijkheden die het netwerk in verschillende sectoren te bieden heeft. Mogelijk zien we ook nog van een aantal andere merken en bedrijven innovaties. Uiteraard houden we je op DroidApp van het nieuws op de hoogte! We zullen met regelmaat leuke kijkjes-achter-de-schermen geven via ons Instagram-account.

Wil je niets missen van het MWC, dan heeft DroidApp vanaf nu op de website een handig overzicht met het MWC-nieuws. Natuurlijk vind je dit allereerst tussen de rest van het nieuwsoverzicht, maar de iets minder recentere berichten vind je verderop op de homepagina, waar je na scrollen een Mobile World Congress-sectie terugziet.