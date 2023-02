Honor komt met nieuwe Magic 5-serie en Magic Vs naar MWC Barcelona

De berichten over het Mobile World Congress beginnen binnen te komen. Nu is er nieuws over Honor. De fabrikant zal aanwezig zijn voor de aankondiging van de nieuwe Honor Magic 5 en de Magic Vs. Wat staat er te wachten?

Honor op het MWC

Op het Mobile World Congress zullen we Honor gaan zien met een aankondiging van een aantal nieuwe toestellen. We verwachten dat Honor hier meer bekend zal maken over de Magic 5-serie en over de Magic Vs. Met de stap naar een aankondiging in Barcelona, verwachten we dat we meer informatie zullen krijgen over een Europese release voor de smartphones.

De Honor Magic 5-serie bestaat uit naar verwachting drie toestellen, welke alle drie voorzien zijn van een Snapdragon 8 Gen 2 chipset. Het gaat hierbij om een normale versie, een Pro- en een Ultimate-model. Tevens zou er een Lite model uitgebracht worden met een Snapdragon 695 chipset.

De Magic-serie van Honor bestaat uit vouwbare smartphones. Sinds een tijd is het merk losgekoppeld van Honor, vanwege de Amerikaanse sancties. De smartphones die Honor nu uitbrengt zijn om die reden weer voorzien van 5G en Google-services. Het is op dit moment niet duidelijk of Honor ook plannen heeft klaarliggen voor een Nederlandse release. DroidApp zal in februari afreizen naar Barcelona, dus we houden je zeker op de hoogte!