Honor komt met nieuwe Honor X7 en X8 naar Europa

In Europa zal Honor in ieder geval twee nieuwe modellen uitbrengen. Het gaat om de Honor X7 en de Honor X8. Beide toestellen zijn mid-end toestellen die voor 200-250 euro verschijnen.

Honor X7 en X8 komen eraan

Begin maart presenteerde Honor de Honor Magic 4 en 4 Pro. Daarnaast verscheen eerder dit jaar de aankondiging van de Honor Magic V. Informatie over of deze modellen naar Europa komen is er nog niet, maar dat nieuws is er nu wel voor twee andere toestellen. Het zijn de Honor X7 en de Honor X8 die beiden in Europa verschijnen.

Qua specificaties hebben de modellen wat overeenkomsten. Zo verschijnen ze allebei zonder 5G, vanwege de aanwezigheid van een Snapdragon 680 chipset. Op zich niet opvallend, omdat ook de prijs er niet naar is. Allebei hebben ze een 6,7 inch IPS LCD-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz; de X7 met een notch, de X8 met een punch-hole. Honor levert de X7 en X8 met een 22,5W lader. De batterijcapaciteit komt bij de Honor X7 uit op 5000 mAh, terwijl de X8 het met 4000 mAh mag doen.

Honor voorziet de Honor X7 van een quad-camera met 48MP hoofdlens, waar de X8 het met een 64MP hoofdlens mag doen. Er is 128GB aan opslagruimte beschikbaar en het werkgeheugen komt uit op 4GB (X7) en 6GB (X8).

We weten dat Honor in eerste instantie (sowieso) in Duitsland uitbrengt. Voor de Nederlandse en Belgische markt hebben we nog geen informatie. De prijs van de Honor X7 komt uit op 199 euro, de Honor X8 mag voor 249 euro mee naar huis. Omdat Honor losgekoppeld is van Huawei wordt de smartphone geleverd met Android (11) en de Google-diensten.