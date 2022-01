Huawei komt met nieuwe P50 Pro en vouwbare P50 Pocket naar Nederland

Huawei heeft bekend gemaakt dat het twee toestellen uit de nieuwe Huawei P50-serie uitbrengt in Europa. Zowel de Huawei P50 Pro als de Huawei P50 Pocket, welke je kunt vouwen, komen naar ons land.

Huawei P50 naar Nederland

De Huawei P50-serie gaat al enige tijd mee. Al in juli 2021 werd de serie al aangekondigd in verschillende landen. Nu is door Huawei de keuze gemaakt dat een paar van deze toestellen ook in Nederland uitgebracht gaan worden. Het grootste obstakel is er echter nog steeds; net als bij de Huawei P40-modellen is er geen ondersteuning voor de Google Play Store en de Google-diensten. Daarbij kan Huawei door de Amerikaanse handelsbeperkingen geen 5G-chipset in het toestel stoppen. De Europese versies van zowel de P50 als de P50 Pro worden geleverd met de Snapdragon 888 met 4G-ondersteuning.

Huawei P50 Pro

We beginnen met de Huawei P50 Pro. Dit toestel wordt geleverd met een quad-camera welke direct in het oog springt. Dit betekent een 50 megapixel hoofdlens, een 40 megapixel monochrome sensor en een 13 megapixel groothoeklens. Daarbij heeft Huawei het toestel ook nog uitgerust met een 64 megapixel persicooplens voor de telefoto-foto’s. De telefoon heeft een imposant 6,6 inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Bovenin zit een 13 megapixel lens voor de selfies.

De Huawei P50 Pro is verder uitgerust met een 4360 mAh accu met 66W snelladen en 50W draadloos laden. De telefoon is leverbaar in de configuratie 8GB/256GB. Je kunt kiezen uit de kleuren Golden Black en Cocoa Gold. De prijs; die komt uit op 1199,99 euro.

Huawei P50 Pocket

In het verleden heeft Huawei in de Mate-serie al vouwbare smartphones uitgebracht; nu doet de fabrikant dat ook in de P-serie. Het is de Huawei P50 Pocket, welke een vergelijkbaar ontwerp heeft als de Samsung Galaxy Z Flip 3. De smartphone werd voor sommige regio’s al in december gepresenteerd. De smartphone heeft een 6,9 inch OLED-scherm met een 10,7MP front-camera. Achterop is er een triple-camera; 40MP, 13MP groothoek en 32MP Ultra Spectrum lens. Op het klepje zit ook nog een 1,0 inch cover-screen, welke je inzicht geeft in notificaties en meer.

De Huawei P50 Pocket, welke is voorzien van een Snapdragon 888 4G chipset, heeft een 4000 mAh accu met 40W opladen. Je kunt kiezen uit één variant; die met 8GB RAM en 256GB opslagruimte. Voor de vouwbare smartphone met HarmonyOS betaal je 1599,99 euro. Beide modellen kunnen vanaf nu besteld worden bij Huawei.