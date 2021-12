Huawei P50 Pocket aangekondigd: design-phone als alternatief voor Galaxy Z Flip 3

Samsung heeft de Samsung Galaxy Z Flip 3; Huawei heeft vanaf nu de Huawei P50 Pocket. Het merk heeft een heel stijlvolle clamshell-smartphone uitgebracht met een vergelijkbaar design. Eerder had Huawei al de vouwbare Mate X.

Huawei P50 Pocket

Er is een nieuwe smartphone aangekondigd door Huawei. Het is de Huawei P50 Pocket, een telefoon die eerder al opdook in de geruchtenmolen. Het toestel heeft een ander ontwerp dan de eerdere foldable Mate X en is de eerste Huawei met dit ontwerp. De telefoon heeft een speciaal mechanisme waarbij er geen opening te zien is bij het scharnier, als het toestel gesloten is. Daarbij past Huawei een speciaal 3D glas-design toe.

De Huawei P50 Pocket krijgt een OLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz en een grootte van 6,9 inch. Deze levert een resolutie van 2790 x 1188 pixels en heeft een 21:9 beeldverhouding. Er is een punch-hole opening voor de selfie-camera, welke een resolutie brengt van zo’n 11 megapixel. Op het frontje van de P50 Pocket is een triple-camera geplaatst. Deze biedt een 40 megapixel hoofdlens, een 13 megapixel groothoeklens en een 32 megapixel ultra-spectrum lens voor rijkere kleuren.

Bij de cameramodule op het frontje zit ook nog een extra 1,0 inch scherm. Deze kan je de datum geven, net als een overzicht van notificaties en kent ook eigen widgets. Deze widgets kunnen bestaan uit bijvoorbeeld een QR-code, een muziekspeler, kaart of iets anders. Je kunt bijvoorbeeld de navigatie starten op het grote scherm, en voortzetten op het kleine scherm.

Aan boord van de Huawei P50 Pocket is een Snapdragon 888 4G chipset (geen 5G vanwege handelsbeperkingen red.), 8/12GB aan werkgeheugen en 256/512GB aan opslagruimte. De smartphone wordt aangedreven door HarmonyOS en er is een 4000 mAh met 40W laden. Er is keuze uit de kleuren zwart en wit, waarbij je tijdelijk kunt kiezen uit een gelimiteerde kleur; goud. De prijs start omgerekend bij 1250 euro. Voorlopig is er niks bekend over een internationale release, alleen voor China.