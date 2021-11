Huawei AppGallery: virussen opgedoken in heel veel apps en games

Toestellen van Huawei hebben toegang tot de Huawei AppGallery; het is een alternatief voor de Google Play Store. Echter is er nu een serieus veiligheidsrisico bij de appwinkel van Huawei.

Trojaanse paarden in AppGallery

Honderden mobiele games en apps zijn geïnfecteerd met Trojaanse paarden, een virus die persoonlijke gegevens kan opsporen bij gebruikers. Naar verluidt zijn meer dan 9 miljoen mensen getroffen. Russische veiligheidsexperts hebben ontdekt dat er tal van games zijn waarin een Trojaans paard zit. De malware is ontworpen om persoonlijke gegevens los te peuteren. De geïnfecteerde app vraagt toegang tot oproepinstellingen en andere details. Onder andere de locatie, instellingen, parameters en het telefoonnummer kan op deze manier achterhaald worden.

Volgens de onderzoekers is er in 190 games malware aangetroffen. Het gaat om uiteenlopende categorieën, van puzelspellen tot simulatiegames en van kaartspellen tot first-person shooters. Meer dan 9,3 miljoen mensen zouden de apps gedownload en geïnstalleerd hebben. De betrokken applicaties zijn na het onderzoek direct door Huawei uit de AppGallery gehaald.

De Huawei AppGallery werd gerealiseerd als alternatief voor de Google Play Store. Op Huawei-toestellen zonder Google-diensten is de AppGallery zelfs de enige manier om via de officiële weg een app of game te downloaden.