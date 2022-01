Huawei Watch GT 3 aangekondigd voor Nederland: alles voor gezondheid en fitness

Huawei heeft haar nieuwste smartwatch aangekondigd voor de Nederlandse markt. Het is de veelzijdige Huawei Watch GT 3, welke voorzien is van vele mogelijkheden op het gebied van het tracken van je fitness, activiteiten en gezondheid.

Huawei Watch GT 3

De Huawei Watch GT 3 is misschien niet heel nieuw voor je. Dat kan kloppen. De smartwatch is namelijk eerder al aangekondigd voor andere markten. Nu is er goed nieuws voor Nederlanders; de smartwatch kan vanaf nu gekocht worden in ons land. Het horloge is voorzien van HarmonyOS 2.1 en is er in twee formaten; 46mm en 42mm. Huawei geeft aan dat het nieuwe model verbeterd, krachtiger en gebruiksvriendelijker is. Er is een modieus uiterlijk, een nieuw ontwerp voor de interface, nauwkeurige gezondheids- en fitnessmonitoring dankzij TruSeenTM 5.0+ en een batterijduur van 14 dagen voor het 46mm model. Dit komt bij de variant met een klok van 42mm op 7 dagen.

Het 46mm model

Het 42mm model heeft een 1,32 inch AMOLED-scherm, bij het 46mm model is dit 1,43 inch. Het 42mm model is ook verkrijgbaar in het goud. Verder kun je kiezen uit de kleuren Black en Steel. De behuizing is vervaardigd uit roestvrijstaal, de achterzijde is van kunststof. Aan de zijkant zitten een knop en een kroon die draaibaar is. Vingerbewegingen moeten onder hoge precisie herkend worden, zo belooft Huawei. Verder kan op het scherm het Always On Display actief blijven, zodat je alle informatie altijd binnen handbereik hebt.

Gezondheid

Huawei geeft de volgende toelichting over de verbeterde gezondheidsmonitoring en wetenschappelijke training;

De HUAWEI WATCH GT 3 is voorzien van een geheel nieuwe HUAWEI TruSeenTM 5.0+ hartslagbewakingstechnologie, die gebruik maakt van acht fotodiodes in een cirkelvormige lay-out, twee sets lichtbronnen 8-in-1 LED-lens licht-emitterende chips, multi-kanaal voor het ontvangen van lichtsignaal en gebogen ontwerp om een betere lichtpenetratie, lager stroomverbruik en meer comfortabele draagervaring te bieden. De Dual-Band Five-System GNSS-positionering geeft gebruikers ook een nauwkeurigere geografische locatiebepaling. Met de geheel nieuwe PPG 5.0 module is de nauwkeurigheid van de hartslagmeting in vergelijking met de vorige generatie, drastisch verbeterd. De GT 3 kan perfect de gegevens bijhouden, zelfs bij snelle veranderingen van de hartslag zoals sprinten, zwemmen in het zwembad en touwtjespringen. De HUAWEI WATCH GT 3 biedt ook continue, real-time en nauwkeurige SpO2-, slaap-, stress- en menstruatiecyclus monitoring functies voor een uitgebreid gezondheidsmanagement. De HUAWEI WATCH GT 3 is een persoonlijke trainer voor om de pols. Het registreert en analyseert de trainingsgegevens van de gebruiker op basis van het huidige atletische vaardigheidsniveau en de doelen van de gebruiker. Vervolgens past het de trainingsintensiteit aan en verhoogt het geleidelijk het trainingsvolume om de atletische vaardigheid gestaag te verbeteren. De HUAWEI WATCH GT 3 wordt ook geleverd met een verbeterde workout-monitoringfunctie, die meer dan 100 workout-modi biedt, waaronder 18 professionele workout-modi, 12 outdoor workouts (hardlopen, wandelen, bergbeklimmen, wandelen, fietsen, zwemmen in open water, triatlon, skiën, snowboarden, langlaufen en golfen) en 6 indoor workouts (wandelen, hardlopen, fietsen, zwemmen in het zwembad, vrije training, crosstrainer en roeimachine).

Verkoop

De nieuwe Huawei Watch GT 3 is verkrijgbaar in verschillende formaten, in verschillende configuraties. Het apparaat kan overweg met Android 6.0 en iOS 9 en hoger. De smartwatch moet de strijd aangaan met bijvoorbeeld de Galaxy Watch 4 van Samsung.

Huawei Watch GT 3 46mm

Black – 249,99 euro

Brown Leather – 269,99 euro

Stainless Steel – 329,99 euro

Huawei Watch GT 3 42mm

Black: 229,99 euro

White Leather: 249,99 euro

Milanese Gold: 299,99 euro

Je kunt voor de smartwatch terecht bij de officiële Huawei Store en Coolblue. Tijdelijk krijg je gratis de FreeBuds 4i cadeau.