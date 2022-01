Honor Magic V is officieel; met 7,9″ scherm en Snapdragon 8 Gen 1

Honor laat van zich horen met de aankondiging van een nieuwe vouwbare smartphone. Het is de Honor Magic V, welke de eerste foldable is met een Snapdragon 8 Gen 1 chipset.

Honor Mahic V

We maken kennis met de nieuwe Honor Magic V, de nieuwste foldable smartphone van het Chinese Honor. De fabrikant heeft het toestel voorzien van de high-end Snapdragon 8 Gen 1 chipset, welke de nieuwste chipset is van Qualcomm. Er is 12GB aan werkgeheugen en 256GB/512GB aan opslagruimte. Vanuit de doos draait het toestel op Android 12 met de Magic UI 6.0 skin van het bedrijf zelf. Verder zien we een 4750 mAh accu welke met 66W snel opgeladen kan worden.

De Honor Magic V heeft aan de voorzijde een 6,45 inch Full-HD+ OLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Opengeklapt is de Honor uitgerust met een 7,9 inch scherm, waarmee het groter is dan het 7,6 inch scherm van de Galaxy Z Fold 3.Het is eveneens een OLED-scherm, al levert dit scherm een verversingssnelheid van 90Hz. De resolutie komt uit op 2272 x 1984 pixels en het scherm heeft HDR10+ en 10bit kleuren ondersteuning.

Er zijn achterop het toestel drie lenzen van elk 50 megapixel te vinden. Zowel de hoofdlens, een groothoeklens en een kleurenspectrumlens. De selfie-camera bestaat uit twee lenzen van 42 megapixel. Daarnaast heeft de smartphone nog extraatjes. Denk aan een speciale beveiligingschip die ervoor moet zorgen dat gevoelige informatie veiliggesteld wordt. Ook kan het overweg met IMAX-videocontent en is er een speciaal koelingssysteem.

Honor brengt de smartphone vooralsnog alleen in China uit. De prijs komt daar zonder belastingen en dergelijke uit op een bedrag van 1385 euro. Er is niets bekend over een komst naar Europa. Al langer gaan er berichten over een Europese comeback van Honor, maar concrete berichten hebben we hierover nog niet binnengekregen.