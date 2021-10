Honor kondigt Honor 50-serie aan voor Europa: dit kunnen we verwachten

Honor heeft officieel het startschot gegeven van een terugkeer naar Europa. Door de sancties van Huawei, verdween Honor ook hier van het toneel. Nu komt het bedrijf terug met de Honor 50 en de Honor 50 Lite.

Honor 50 naar Europa

De aankondiging van de Honor 50 en de Honor 50 Pro ligt al even achter ons. De smartphonefabrikant heeft deze toestellen eerder al voor de Chinese thuismarkt aangekondigd. Voor Europa heeft Honor niet het Pro-model aangekondigd, maar komt het wel met de Honor 50 en de Honor 50 Lite. Beide modellen zullen weer geleverd worden met de Google Mobile Services, wat betekent dat je de Play Store kunt gebruiken, net als de andere Google-apps. Dit kon eerder niet, doordat ook Honor getroffen was door de handelsbeperkingen van de Verenigde Staten tegen Huawei.

Honor 50

Het eerste toestel dat hier uitgebracht zal worden is de Honor 50. Deze is voorzien van een 6,57 inch AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid. We zien verder een opening voor de 32 megapixel front-camera. Achterop is er ruimte voor vier camera’s; een 108 megapixel hoofdcamera, 8MP groothoeklens en tweemaal een 2MP sensor. De 4300 mAh accu van de Honor 50 kan met 66W snel worden opgeladen. De Honor 50 komt met Android 11 op de markt, samen met de Magic UI skin, welke vrijwel identiek is aan EMUI van Huawei.

Honor 50 Lite

De Honor 50 Lite heeft een 6,67 inch IPS LCD-scherm met Full-HD+ resolutie. Er is een 16 megapixel front-camera, een quad-camera achterop met een 64MP hoofdlens. 5G-ondersteuning moet gemist worden op het toestel. Veel details heeft het bedrijf verder niet gedeeld. Zo ontbreekt informatie over de chipset en dergelijke. Wel weten we dat de Honor 50 Lite een 4300 mAh accu krijgt; samen met 128GB geheugen, 6/8GB RAM en ook hier Android 11.

Beschikbaarheid

Specifieke data en gegevens voor Nederland zijn niet gedeeld, en is het nog de vraag of ze daadwerkelijk in de winkels komen te liggen. Honor zelf zal ze vooralsnog alleen via de eigen webwinkel gaan verkopen. De prijs van de Honor 50 Lite komt uit op 299 euro; aan de Honor 50 hangt voor zijn mogelijkheden best een flink prijskaartje; 529 euro.