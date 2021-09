‘Amerikaanse overheid overweegt verbod voor onafhankelijk Honor’

Honor hoort sinds een tijdje niet meer bij Huawei. De fabrikant heeft deze keuze gemaakt om zo weer zaken te doen met Amerikaanse bedrijven. Dat idee staat nu echter op losse schroeven. Volgens bronnen wil de Amerikaanse regering ook sancties instellen voor Honor, ook al hoort het nu niet meer bij Huawei.

Sancties voor Honor?

Het kan zomaar zijn dat het voormalige Huawei-merk Honor toch op een zwarte lijst van de Amerikaanse overheid komt te staan. Stafleden van het Pentagon en het ministerie van Energie willen dat het nieuwe Honor ook op de entiteitenlijst wordt geplaatst. Dit is een lijst van bedrijven die geen handel mogen drijven met bedrijven die in Amerika zijn gevestigd, tenzij er een uitzondering is gemaakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en van Handel zijn tegen deze stap.

Volgens de voorstanders van een verbod, zijn er dezelfde zorgen over de export van technologie. Deze waren van toepassing op Huawei, en zouden ook op Honor van toepassing moeten zijn, omdat het een door de staat gesteund bedrijf is. De tegenpartij daarvan meldt dat Honor geen componenten of nucleaire materialen maakt, en dat de apparaten niet in de Verenigde Staten verkocht worden. Het zou meer schade brengen aan de Amerikaanse economie dan aan die van China.

Of Honor inderdaad op de lijst geplaatst wordt, dat is nu nog niet bekend. Het lijkt er in ieder geval niet op dat het gedoe rondom Huawei-Honor en de Amerikaanse regering snel ten einde komt.