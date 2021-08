Honor kondigt superstrakke Magic 3 en Magic 3 Pro aan

Drie nieuwe smartphones worden toegevoegd aan de line-up van Honor. De fabrikant heeft de Honor Magic 3 en Magic 3 Pro aangekondigd. Deze stijlvolle smartphones komen met Google-diensten en hebben alles aan boord wat je van een high-end smartphone mag verwachten.

Honor met Magic 3-serie

De Honor Magic 3-serie is officieel aangekondigd. Het Chinese merk staat nu op eigen benen en is niet langer meer afhankelijk van Huawei. Dit betekent ook dat de nieuwe toestellen gewoon voorzien zijn van Google-diensten. De Honor Magic 3, Magic 3 Pro en Magic 3 Pro+ zijn vrijwel gelijk aan elkaar. De Pro+ krijgt een keramische behuizing en de verschillen tussen de twee andere modellen heeft betrekking op de camera. Daarbij kunnen de modellen draadloos laden met een kracht van 50W; de 4600 mAh accu kan bekabeld laden met 66W.

Honor voorziet de Magic 3-serie van een 6,76 inch OLED-scherm met 1 miljard kleuren. Deze heeft een resolutie van 2772 x 1344 pixels, 120Hz verversingssnelheid en HDR10+ ondersteuning. Daarbij heeft het gebogen scherm een curve van 89 graden. In het scherm zit bij de Pro een dubbele front-camera; een 13 megapixel en een 3D Time-of-Flight sensor. Bij het reguliere model is er alleen de 13MP lens.

Aan de achterkant is de reguliere Honor Magic 3 voorzien van een 50 megapixel hoofdcamera, een 64 megapixel monochroom lens en een 13 megapixel groothoeklens. Bij de Pro zien we vier lenzen; een 50MP hoofdlens, 64MP telefotolens met 3,5x optische zoom, 10x hybrid zoom en OIS, een 64MP monochroomlens en een 13 megapixel groothoeklens. Er zijn stereo-speakers en een Snapdragon 888 chipset. Bij de Pro is dit dit Snapdragon 888+ die net weer wat krachtiger is.

Honor levert de Magic 3-serie met Android 11 en Magic UI 5.0. Zoals gezegd is er gewoon ondersteuning voor Google Mobile Services; dus apps en dergelijke kunnen gewoon uit de Play Store gehaald worden. De kleuren waarin het toestel verschijnt zijn zwart en wit. Daarbij komen er ook nog een blauwe en goudkleurige vegan leather-kleur. De prijs van de Honor Magic 3 begint bij 899 euro, het Pro-model gaat voor 1099 euro mee naar huis. Voor nu zijn ze alleen nog aangekondigd voor China. Er wordt verwacht dat de toestellen ook buiten China uitgebracht zullen worden, maar daarover is nu nog niets bekend gemaakt.