Honor houdt op 12 augustus wereldwijde aankondiging

Honor heeft een datum geprikt waarop het een wereldwijde aankondiging zal houden. De fabrikant heeft 12 augustus uitgekozen om haar portfolio voor de komende tijd te presenteren. Vermoedelijk zien we een nieuwe high-end smartphoneserie met Google Mobile Services.

Aankondiging Honor op 12 augustus

Nadat Honor losgeweekt was van Huawei deelde het bedrijf verschillende plannen. Onder andere is er de bevestiging dat de fabrikant terugkomt met Google-diensten op smartphones (en andere apparaten). En dat is goed nieuws, want door de Amerikaanse handelsbeperkingen voor Huawei, was Honor ook genoodzaakt te stoppen met het leveren van Google Play Services op haar toestellen. Maar nu Honor niet meer van Huawei is, kunnen we goed nieuws verwachten van de fabrikant.

Op 12 augustus zou Honor een ‘global press conference’ gepland hebben. Dit betekent dat we de details van nieuwe smartphones te weten komen, welke buiten China uitgebracht zullen worden. We verwachten in ieder geval nieuws over de Honor 50-serie, welke dus met Google Mobile Services geleverd zullen worden. Mogelijk zien we ook de Honor Magic 3 met Snapdragon 888 Plus chipset. Alle details zullen we op deze dag waarschijnlijk te weten komen. Dan weten we ook of we weer Honor-apparaten in Nederland kunnen verwachten.