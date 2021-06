Honor 50-serie aangekondigd: drie modellen met Google-diensten

Er wordt een bladzijde omgeslagen in de geschiedenis van Honor. De Chinese fabrikant presenteert haar nieuwe high-end smartphoneserie; de Honor 50; welke bestaat uit drie modellen.

Honor 50-serie

De Honor 50-serie is de nieuwste serie van de fabrikant. Goed nieuws is er gelijk, want voor het eerst sinds lange tijd zijn de toestellen van Honor weer voorzien van de Google Play Services. De Honor 50-serie bestaat uit drie toestellen; de Honor 50, Honor 50 Pro en de Honor 50 SE. Ze bieden een 108 megapixel camera en een 120Hz beeldscherm.

De Pro is samen met de Honor 50 de eerste smartphone met een Snapdragon 778G chipset. Verder zien we een 6,72 inch AMOLED-scherm welke een Full-HD+ resolutie levert. De selfiecamera bestaat uit twee camera’s; een 32 megapixel hoofdlens en een 12MP groothoeklens. Het normale model doet het met een 32MP front-camera en een 6,57 inch scherm. De camera achterop biedt bij de toestellen een 8MP groothoek en tweemaal een 2MP lens voor diepte en macro. Met een speciale vlog-modus moet het mogelijk zijn om tijdens het filmen zowel de voor- als de achtercamera te gebruiken.

Bij de Honor 50 Pro zien we een accucapaciteit van 4000 mAh. De batterij van de Honor 50 komt op 4300 mAh uit. Het opladen van de Pro gaat met maar liefst 100W, bij het reguliere model is dit 66W.

Honor 50 SE

Er is nog een derde model aangekondigd. Dit toestel kan een beetje gezien worden als een Lite-model. De Honor 50 SE, zoals het toestel wordt genoemd, heeft een 6,78 inch LCD-scherm. Er is een 108 megapixel camera, samen met een 2MP macrolens en 8MP groothoeklens. Honor geeft het toestel een MediaTek Dimensity 900 chipset, 8GB RAM en 128GB opslagruimte.

Alle drie de toestellen van Honor worden geleverd met Android 11 met Magic UI 4.2. Voor nu komen de toestellen alleen in China uit. De prijs start omgerekend bij 422 dollar voor de Honor 50, 580 dollar voor de Pro en 375 dollar voor de SE. Het gaat om omgerekende bedragen, dus exclusief belastingen en dergelijke. Er is niks bekend over een komst naar Europa.