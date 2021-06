Camera-details van nieuwe Honor 50 en 50 Pro opgedoken

Honor komt binnenkort met de nieuwe Honor 50 en Honor 50 Pro. De twee smartphones zullen een geavanceerde camera krijgen, en daarover kunnen we je nieuwe informatie delen.

Honor 50: informatie over camera

Informatie is er nu over de cameramodules van de Honor 50 en Honor 50 Pro. De collega’s van GSM Arena hebben niet alleen de informatie over de cameramodules in handen, ook zien we een foto met de twee smartphones. De cameramodule is geïnspireerd op de toekomstige Huawei P50-serie. Niet gek, want voor dit model werd nog de kennis van Huawei gebruikt.

De Honor 50 Pro zal een 108 megapixel camera krijgen met een lichtgevoeligheid van f/1.8. Er gingen geruchten over een periscooplens, maar dat lijkt te zijn uitgesloten. De details over de twee andere lenzen blijven uit. Het lijkt ons waarschijnlijk dat Honor kiest voor een groothoek- en een telelens.

Bij de Honor 50 zullen we een 50 megapixel hoofdcamera gaan zien. Deze heeft een diafragma van f/1.7. Verder zullen ook hier nog twee extra lenzen onder geplaatst worden. De Honor 50-serie krijgt extra opties voor het vloggen. Welke opties dit precies zijn, is niet bekend, maar vloggen moet een belangrijke key-feature worden voor het toestel.

Op 16 juni zal Honor de nieuwe Honor 50-serie aankondigen. Naar verluidt zal het één van de eerste telefoons zijn met een Snapdragon 778 chipset. Verder zullen de Honor 50 en 50 Pro respectievelijk met 66W en 100W kunnen opladen.