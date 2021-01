Honor kondigt high-end View 40 aan met MediaTek-chipset

Honor heeft haar nieuwste high-end smartphone aangekondigd. De smartphone krijgt de naam Honor View 40 en is de eerste smartphone die verschijnt, na de afsplitsing van Huawei.

Honor View 40 aangekondigd

Er breekt een spannende tijd aan voor Honor. De fabrikant is vanaf nu niet langer meer in handen van Huawei en daarmee hoopt Honor de smartphones weer te voorzien van Google-diensten. Dat geldt nog niet voor de View 40. Omdat deze is ontwikkeld toen Honor nog onder Huawei viel, is deze niet met Google Play Services voorzien.

De Honor View 40 is voorzien van een Dimensity 1000+ chipset van MediaTek. Voorheen werden toestellen van Honor voornamelijk voorzien van Kirin-processoren, nu dus niet meer. Er is een flink 6,72 inch OLED-scherm met doorlopende schermranden. De telefoon wordt geleverd met een opvallende cameramodule. Deze biedt een 50MP RYYB-sensor, 8MP groothoek en 2 megapixel macrolens. Voorop is een dual-camera te vinden met een 16MP sensor en een kleurtemperatuur sensor.

De specificatielijst van de Honor View 40 wordt verder aangevuld met een 4000 mAh accu, welke met een kracht van 66 watt kan laden, of 50 watt draadloos. Honor geeft de View 40 verder ondersteuning tot het 5G-netwerk, een in-display vingerafdrukscanner, Android 10 en Magic UI 4.0. De configuraties die beschikbaar komen zijn 8GB/128GB en 8GB/256GB. De prijs begint bij omgerekend 450 euro, maar dit zijn bedragen zonder belastingen en heffingen. Onbekend is of Honor van plan is om het toestel in Europa uit te brengen.