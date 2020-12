De vergeten smartphone: Honor 6 (de eerste Honor in Nederland)

Honor was tot voor kort een dochterbedrijf van Huawei. In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ blikken we terug op de Honor 6, welke het eerste toestel was van de Chinese fabrikant, dat in Nederland te koop was.

Honor 6

Voor deze editie van ‘De vergeten smartphone’ gaan we terug naar het jaar 2014. In dat jaar liet het merk Honor voor het eerst van zich horen voor de Europese markt. Dit deed Honor in de Duitse hoofdstad Berlijn. Het merk richtte zich op de jongeren en wilden zich laten ‘sturen’ door de wensen van de gebruikers. De eerste twee toestellen die uitgebracht werden in Nederland door Honor waren de Honor 6 en de Honor 3C. Die eerste bespreken we in deze editie van onze wekelijkse rubriek.

De Honor 6 werd met een interessante prijs-kwaliteitverhouding op de markt gezet. Het was ook de tijd waarin OnePlus doorbrak met de OnePlus One. Die smartphone was slecht verkrijgbaar doordat er gewerkt werd met invites. Daarnaast was er concurrentie van bijvoorbeeld de Galaxy S4 en de Huawei Ascend P7. Ondanks dat de smartphones worden gerealiseerd met hulp van de gebruikers, hebben Honor en Huawei vooral in die jaren veel smartphones van elkaar geleend en onder elkaars naam uitgebracht. Hierdoor werd het portfolio al snel een rommel.

Honor voorzag ‘de 6′ van een 5,0 inch Full-HD beeldscherm en een Kirin 920 chipset. Deze processor werd bijgestaan door 3GB aan werkgeheugen. Voor het opslaan van bestanden werd de telefoon geleverd met 16 of 32GB aan interne opslagruimte. Dit kon je natuurlijk wel weer uitbreiden met een geheugenkaart. De Honor 6 was uitgerust met een 3100 mAh accu die niet verwisselbaar was, daar moesten we in die tijd nog even aan wennen. Vandaag de dag weten we niet beter dat je de accu niet uit een smartphone kunt halen. Met een gewicht van 130 gram was een (voor die tijd) groot toestel, erg licht.

Het toestel was verder uitgerust met een 5 megapixel camera aan de voorzijde, en een 13 megapixel camera aan de achterkant. Een vingerafdrukscanner is nu niet meer weg te denken, in die tijd vroeg (vrijwel) niemand er nog om. Ondanks dat Android Lollipop al was aangekondigd, kwam de Honor 6 met Android 4.4.2 KitKat op de markt, samen met de zeer sterk aanwezige EmotionUI 2.3. Later bracht Honor een update uit naar Android 6.0 Marshmallow.

Honor bracht de Honor 6 in Nederland uit voor een bedrag van zo’n 300 euro.



Honor 6 samengevat in 3 punten: