Honor V40 duikt op in hands-on; aankondiging uitgesteld

Aanvankelijk was het plan van de Chinese fabrikant Honor om vandaag haar nieuwe high-end smartphone te presenteren. De aankondiging is echter uitgesteld. In aanloop naar de Honor V40 zien we de smartphone nu wel alvast in een hands-on.

Honor V40 in hands-on

De Honor V40 is de opvolger van de Honor V30 die niet in ons land werd uitgebracht. Eerder schreven we al over de nieuwe V40, waarbij duidelijk werd dat het toestel op 18 januari aangekondigd zou moeten worden, vandaag dus. Dat blijkt echter niet meer het geval. Honor zou door problemen met de conferentielocatie en apparatuur de aankondiging uit moeten stellen tot 22 januari om 10:00 uur plaatselijke tijd. De verkoop van het toestel moet in China wel direct na de aankondiging beginnen.

Op verschillende foto’s is de nieuwe Honor V40 alvast te zien. Het gaat om foto’s van de telefoon in een hands-on fotoshoot, maar ook al op marketingmateriaal. We zien een stijlvol toestel met een dubbele front-camera en een flink camera-eiland aan de achterzijde van de smartphone. In totaal zitten in de module achterop drie camera’s, waarbij de hoofdcamera een 50MP ultra-sensitive camera moet zijn met hoge lichtgevoeligheid. Deze zou bijgestaan worden door een 8 megapixel groothoeklens en 2MP macrolens. Daarbij bevindt zich nog een sensor voor laser-autofocus in de andere opening. Verder wordt gesproken over een Dimensity 1000+ chipset van MediaTek, ondersteuning voor 5G, 66W bekabeld laden en 55W draadloos laden.

Het is niet bekend of de Honor V40 ook in ons land verschijnt. De aankondiging is voorlopig gericht op de Chinese markt.



In de foto bovenaan in het artikel is de Honor V30 te zien.