Honor plant voor 18 januari aankondiging nieuwe smartphone

Honor werkt aan een comeback nadat het een aantal weken geleden door een consortium van Chinese bedrijven werd overgenomen van Huawei. Op 18 januari kunnen we een aankondiging verwachten, wat staat er te gebeuren?

Honor komt met aankondiging

Het Chinese Huawei is niet langer meer eigenaar van Honor. Door de Amerikaanse sancties leek het voor de fabrikant logischer om het dochterbedrijf, Honor dus, te verkopen. Voor de fabrikant is enige tijd geleden een koper gevonden in de vorm van Chinese investeerders. Honor liet al snel weten dat wanneer de overname afgerond zou zijn, het snel met nieuwe producten wilde komen.

Inmiddels lijkt het erop dat Honor de eerste stap heeft gezet in deze visie. In China zal het bedrijf op 18 januari een nieuwe smartphone presenteren. Het zou gaan om de nieuwe 5G high-end smartphone van het bedrijf met de naam Honor V40. Deze smartphone lag al ‘op de plank’ en oorspronkelijk was het plan om hem in 2020 al aan te kondigen. Door het gedoe met de handelsrestricties werd dit echter uitgesteld.

De Honor V30

Er zijn al wat specificaties van de smartphone opgedoken. Honor zou de Honor V40 willen voorzien van een 6,72 inch beeldscherm met een 120Hz verversingssnelheid. Verder wordt gesproken over een penta-camera met in ieder geval een 50MP lens, een MediaTek Dimensity 1000+ processor met 5G en een krachtige accu. Deze batterij zou middels 66 watt bekabeld opgeladen moeten worden, of draadloos met een kracht van 50 watt.

Het is onduidelijk of de terugkeer van Honor ook iets betekent voor ons in Nederland. Vermoedelijk zal de introductie van de V40 vooralsnog alleen gefocust zijn op de Chinese markt. In ons land zijn de smartphones ook uitgebracht van Honor, waarbij de modelnaam veranderde in View. De laatst uitgebrachte View, was de View 20. Als de Honor View 40 in ons land gevoerd gaat worden, zullen we deze naar alle waarschijnlijkheid ook met Google-diensten gaan zien.