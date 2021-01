Honor werkt aan nieuwe serie smartphones met Google Play Services

Er schijnt licht aan het eind van de tunnel bij Honor. Nadat het door de Amerikaanse sancties tegen Huawei toestellen niet kon voorzien van Google Play Services, lijkt dat binnenkort te gaan veranderen.

Honor met Google services

Het is een groot gemis; apps als Gmail, Google Maps en de Play Store zijn niet op toestellen van Huawei te vinden. In plaats daarvan ben je aangewezen op alternatieven vanuit Huawei, met bijvoorbeeld de AppGallery. Dit alles is het gevolg van de sancties die zijn opgelegd vanuit de Verenigde Staten. Hierdoor mogen Amerikaanse bedrijven geen zakendoen met Huawei. Honor, het dochterbedrijf van Huawei is een poosje geleden overgenomen door een een consortium van Chinese bedrijven.

Volgens een gerenommeerde Russische krant werkt Honor nu aan een nieuwe lijn smartphones, welke voorzien zullen zijn van Android met Google Play Services. Dit zou betekenen dat Honor-toestellen weer verschijnen met de bekende applicaties van Google, zoals de Play Store, Maps, Agenda, Gmail en ga zo maar door. Nieuwe apparaten van Honor zouden volgens de geruchten ook geen toegang krijgen tot de Huawei AppGallery.

De nieuwe Honor V40-serie die deze week verwacht wordt, zal nog wel zonder Google Play Services verschijnen. Dit omdat deze smartphone nog ontwikkeld was voordat Honor losgeweekt werd van Huawei. Honor zelf heeft nog niet op de berichten gereageerd.