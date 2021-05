Honor komt met 100W lader voor Honor 50-serie

Er is een foto opgedoken van een nieuwe oplader die we terug zullen gaan zien bij Honor. De oplaadsnelheden komen nog hoger te liggen met de nieuwe snellader van Honor.

100W snellader van Honor

Waar we nu al blij worden van opladers met een laadsnelheid van 65 watt, komt dat binnenkort nog hoger te liggen. Op het Chinese netwerk Weibo zien we een foto van een oplader van Honor. De Honor SuperCharge lader die we nu zien kan laden met een snelheid van 100 watt. De verwachting is dat we deze terug gaan zien bij de Honor 50-serie, waarbij het de verwachting is dat de Honor 50 Pro de 100W lader meekrijgt. Interessant is dat de bron meldt dat de lader standaard meegeleverd wordt en dus geen optionele accessoire is.

Terwijl de Honor 50 en 50 Pro voorzien zullen worden van een Snapdragon 778 chipset, zou de Honor 50 Pro+ een Snapdragon 888 processor meekrijgen. Volgens de laatste berichten krijgen de Honor-smartphones ook de Google-diensten weer terug, en dat zou goed nieuws zijn!