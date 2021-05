‘Huawei verliest Leica als partner voor camera, samenwerking met Xiaomi?’

Leica en Huawei werken al jarenlang samen op het gebied van fotografie. Mede dankzij de hulp van Leica wist eigenlijk iedere P- en Mate-serie smartphone hoge ogen te gooien met de camera. Maar dat gaat waarschijnlijk veranderen.

Leica en Huawei uit elkaar

Het lijkt erop dat de Huawei P50-serie de laatste serie smartphone is van de Chinese fabrikant waarbij de camera samen met Leica is ontwikkeld. Sinds 2016 werd gestart met de samenwerking, waarbij de Huawei P9 de eerste smartphone was met een Leica-camera. Aan deze samenwerking lijkt echter een eind te komen. Een doorgaans goed geïnformeerde bron meldt dit nieuws.

De reden is niet helemaal duidelijk, maar het is goed mogelijk dat Leica met een fabrikant wil werken die veel meer smartphones verkoopt. Door de Amerikaanse sancties is het marktaandeel van Huawei gekelderd. Dezelfde bron meldt dat het goed mogelijk is dat Leica kijkt naar een samenwerking met Xiaomi. Ook Honor en Sharp worden genoemd, al zijn die kleiner dan Xiaomi.

Samenwerking met een bekende naam voor de camera gebeurt door veel merken. Sony heeft zelf de kennis en technieken in huis, dus zij hebben het niet nodig. Nokia werkt met ZEISS en OnePlus werkt sinds kort samen met Hasselblad. Er gaan daarnaast geruchten rond dat Samsung met Olympus in zee zou willen gaan voor de smartphonecamera.