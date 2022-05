Huawei geeft bevestiging: geen samenwerking meer met Leica

Het huwelijk tussen Huawei en Leica is definitief over en uit. Maandag werd al bekend dat Xiaomi en Leica verder samen gingen in het huwelijksbootje, maar nu is er ook nieuws vanuit de Chinese fabrikant Huawei over de eerdere samenwerking die het bedrijf had.

Einde aan samenwerking Huawei met Leica

Maandag werd bekend dat Xiaomi samen gaat werken met Leica, een grote naam op het gebied van fotografie. Hoewel het gerucht al maandenlang rondging, was het toch interessant nieuws. Sinds 2016 hadden namelijk Huawei en Leica een samenwerking, welke begon met de introductie van de Huawei P9 die de Leice-branding droeg. De collega’s van Android Authority hebben van Huawei bevestigd gekregen dat de samenwerking tussen Huawei en Leica beëindigd is. Dit zou op 31 maart al plaatsgevonden hebben.

Het nieuws betekent dat de Huawei P50 en de Huawei P50 Pro de laatste high-end smartphones van Huawei zijn met Leica-camera. Opvallend is dat de vouwbare Huawei P50 Pocket niet de Leica-branding droeg; ondanks dat er toen nog een samenwerking was. Toekomstige modellen zullen zonder Leica-samenwerking tot stand komen. Een precieze reden wordt niet genoemd, maar dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat door de Amerikaanse sancties Huawei nauwelijks nog hier een afzetmarkt heeft met smartphones.

In juli zien we de eerste Xiaomi-smartphone zien, welke samen met Leica ontwikkeld is.