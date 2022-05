Xiaomi en Leica kondigen langdurige samenwerking aan: eerste vlaggenschip in juli

Het hing al even in de lucht, en nu is het officieel: Xiaomi en camerafabrikant Leica gaan een samenwerking aan. De twee bedrijven hebben de samenwerking aangekondigd en deze zomer zullen we de eerste uitwerking hiervan krijgen.

Xiaomi en Leica gaan samenwerken

Zojuist heeft Xiaomi bekend gemaakt dat de fabrikant gaat samenwerken met het bedrijf Leica Camera. Het Duitse bedrijf heeft een legendarische reputatie met uitstekende kwaliteit en Duits vakmanschap als het gaat om fotografie. Daarvan wil Xiaomi profiteren en kondigt samen met Leica een langdurige strategische samenwerking aan, zo staat in het bericht. Al meer dan 100 jaar brengt Leica lichtgewicht camera’s uit. Vooral op het gebied van straatfotografie vult het de passie van gebruikers.

De samenwerking met Xiaomi en Leica moet voor Huawei een pijnlijk moment zijn. Jarenlang hadden Huawei en Leica een samenwerking, met bijvoorbeeld de Huawei P30-serie die hoge ogen gooide met de camera. Door de Amerikaanse sancties is de populariteit in onder andere Europa gekelderd voor Huawei, wat ook de samenwerking met Leica op een lager pitje zette.

De Huawei P9, waarbij samengewerkt werd met Leica

Xiaomi en Leica laten weten dat in juli de eerste ‘imaging flagship smartphone’ aangekondigd zal worden, die gezamenlijk is ontwikkeld. Onbekend is op dit moment om welk toestel het gaat, al gaan er geruchten over een Xiaomi 12 Ultra. Xiaomi is lang niet de enige fabrikant die voor de smartphonecamera samenwerkt met een fabrikant van camera’s. Oppo en OnePlus werken met Hasselblad en Nokia met Zeiss. We zullen heel eerlijk zeggen; een samenwerking met een camerafabrikant zorgt bij smartphones lang niet altijd voor betere foto’s.

Lei Jun, de oprichter en CEO van Xiaomi deelt de volgende reactie;

“Xiaomi richt zich op het creëren van de ultieme gebruikerservaring, en heeft altijd gehoopt de mogelijkheden van smartphone-fotografie tot het uiterste te verkennen. Xiaomi en Leica vinden zich in elkaars missie en ideeën, en waarderen elkaars sterke kanten en industrie. Deze samenwerking zal een flinke impuls geven aan de beeldvormingsstrategie van Xiaomi. Tijdens de samenwerking, van optisch ontwerp tot het afstemmen van esthetische oriëntaties, hebben de innovatieve technologieën, productfilosofieën en beeldvormingsvoorkeuren van beide partijen een ongekende diepgaande botsing en samensmelting meegemaakt”

