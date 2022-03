Xiaomi 12 Ultra verschenen in renders: telefoon met gigantische cameramodule

De nieuwe Xiaomi 12 Ultra gaat mee in het geruchtencircuit. De telefoon in kwestie krijgt een dermate grote cameramodule, dat deze bijna de halve telefoon in beslag neemt. We komen ook nog wat specificaties te weten.

Xiaomi 12 Ultra renders

Het is de verwachting dat Xiaomi binnenkort met een nieuwe aankondiging komt. De Europese release van de Xiaomi 12-serie staat immers voor de deur. Hier gaan we ook de nieuwe Xiaomi 12 Ultra zien, zo is de verwachting. De fabrikant heeft bij dit model de creatieve geest flink de vrije loop gelaten.

De telefoon is te zien op renders, waaruit duidelijk wordt dat Xiaomi een flinke cameramodule plaatst aan de achterzijde. De informatie is afkomstig van het Chinese MyDrivers. De Ultra-variant is ook in China nog niet aangekondigd.

Aan de hand van de tot nu toe bekende informatie, kunnen we er vanuit gaan dat de smartphone een AMOLED-scherm krijgt met een 120Hz verversingssnelheid en een QHD+ resolutie. Verder wordt gesproken over een Snapdragon 8 Gen 1 chipset voor de Xiaomi 12 Ultra, maximaal 16GB aan werkgeheugen en 512GB aan opslag. Vermoedelijk zal er ook een optie zijn met minder hoge cijfers. De 5000 mAh accu zou volgens de informatie met 120W of 150W opgeladen moeten kunnen worden, en natuurlijk draait hij direct op Android 12.