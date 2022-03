Xiaomi 12 Lite moet binnenkort debuut maken: specs en renders

Er is nieuws uitgelekt over een nieuwe smartphone van Xiaomi. De fabrikant zal binnenkort de Xiaomi 12 Lite presenteren, waarover we meer horen.

Xiaomi 12 Lite in beeld

De Xiaomi 12-serie is nog altijd niet voor ons land aangekondigd. Echter gaat dat mogelijk binnenkort gebeuren. Nu is er wel nieuws over een ander nieuw toestel in de serie die er aan zit te komen.

Xiaomi zal de Xiaomi 12 Lite uitbrengen binnenkort, en deze krijgt een 6,55 inch OLED-scherm. Verder wordt gesproken over een Snapdragon-chipset uit de Snapdragon 700-chipset, mogelijk de 778G+. De telefoon krijgt achterop een triple-camera met 64MP hoofdcamera.

Wanneer Xiaomi van plan is om de smartphone aan te kondigen is niet bekend.