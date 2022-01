Duitse waakhond over Xiaomi: geen censuur aangetroffen in smartphones

Eind vorig jaar was daar het nieuws uit Litouwen dat Xiaomi haar toestellen voorzag van censuur. Nu heeft een Duitse cybersecuritywaakhond hier naar gekeken, en zij hebben een andere conclusie, zo blijkt uit een uitgebreid onderzoek.

Geen censuur bij Xiaomi in laatste onderzoek

In september vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat Xiaomi haar toestellen voorzag van aanpassingen in de software, wat betrekking heeft tot censuur. Hierbij zou content gecensureerd kunnen worden en apps zouden woorden kunnen blokkeren. Dit alles kwam naar voren in een uitgebreid onderzoek van een cybersecuritycentrum in Litouwen. Zij vonden drie beveiligingsrisico’s bij de toestellen van Xiaomi. Eerder werden in België toestellen van Chinese fabrikanten al bestempeld als risicotelefoons.

Het Duitse Federale Bureau voor Informatiebeveiliging, afgekort BSI, heeft ook onderzoek gedaan naar deze bevindingen. Volgens de Duitse cybersecuritywaakhond is hierbij gekeken naar de focus op Duitsland, waar doorgaans privacyzaken nog gevoeliger liggen. Uit het onderzoek van het BSI zijn geen onregelmatigheden tegengekomen, die verder onderzoek of andere maatregelen vereisen. Er zijn geen filterlijsten ontdekt, zoals wel werd gevonden door Litouwen. Uit het Litouwse onderzoek kwam ook naar voren dat verschillende gegevens naar Chinese servers werd gestuurd. Xiaomi heeft na de publicatie van het Litouwse onderzoek gereageerd dat er geen sprake is van censuur. Het zou volgens sommige media mogelijk kunnen zijn dat de gevonden filterlijsten betrekking hebben op de advertenties die getoond kunnen worden, dat daarin bepaalde onderwerpen niet aan bod komen. In het verleden is Xiaomi wel al meermaals in een negatief daglicht gekomen rondom privacy.

Op het nieuws van vandaag over het Duitse onderzoek, reageert Xiaomi als volgt;

“Xiaomi is verheugd dat de gepubliceerde resultaten van het onderzoek van het Duitse federale bureau voor informatiebeveiliging (BSI) onze inzet bevestigen om transparant en verantwoordelijk te werk te gaan, met de privacy en veiligheid van onze klanten als topprioriteit. Het onderzoek heeft aangetoond dat wij ons houden aan alle EU- en nationale wetgeving inzake gegevensbescherming en -beveiliging, en aan alle toepasselijke EU-normen voor apparaten. We zijn blij met de uitwisseling met gebruikers, toezichthouders en andere belanghebbenden zoals de BSI, omdat we ons inzetten voor constante verbetering en innovatie.”

Xiaomi 11T Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 563,00 euro